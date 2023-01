Joueur de la semaine LHJMQ | Mathis Rousseau (16 janvier 2023)

Le joueur de la semaine dans la LHJMQ est décerné au gardien Mathis Rousseau des Mooseheads d’Halifax. En deux matchs à domicile, le jeune homme de 18 ans originaire de Boisbriand a présenté une fiche de 2-0-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1.44 et un pourcentage d’arrêts de .963% pour les meneurs de la Division Maritimes.

Jeudi soir, Rousseau a repoussé 32 tirs en temps réglementaire, puis a arrêté quatre des cinq tentatives en tirs de barrage lors de la victoire de 2-1 d’Halifax sur les Remparts de Québec. Rousseau a été nommé la troisième étoile de la partie et a prolongé sa séquence personnelle de victoires à cinq matchs.

Le vétéran de deuxième année a enchaîné une sixième victoire consécutive samedi soir en réalisant 46 arrêts, son plus haut total cette saison, en plus d’amasser une mention d’aide. Les Mooseheads ont ainsi pu l’emporter 6-2 sur le Phoenix de Sherbrooke dans cet affrontement entre les équipes de deuxième et de troisième place de la ligue. Rousseau était un choix facile comme première étoile de la partie, lui qui a aidé les Mooseheads à obtenir un point dans un 15e match de suite.

La victoire de samedi était la 20e de la saison pour Rousseau, ce qui le place à égalité avec deux autres gardiens au sommet de la ligue. Choix de quatrième ronde des Mooseheads à la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, Rousseau affiche présentement une moyenne de buts alloués de 2.64 et un pourcentage d’arrêts de .910%, ce qui lui permettrait d’améliorer les statistiques de sa saison recrue dans les deux catégories.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Moosehead d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)