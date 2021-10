Joueur de la semaine LHJMQ | Lukas Cormier (25 octobre 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine de la LHJMQ est le défenseur des Islanders de Charlottetown, Lukas Cormier. En trois matchs, le joueur de 19 ans natif de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a marqué quatre fois et a ajouté quatre mentions d’aide pour permettre aux Islanders de terminer la dernière semaine avec une fiche parfaite de 3-0-0-0.

Mercredi soir à Sydney, Cormier a récolté deux aides, dont une passe sur l’éventuel but gagnant, dans la victoire de 7 à 2 des Islanders contre les Eagles du Cap-Breton. En plus de ses contributions à la feuille de pointage, Cormier a terminé la rencontre avec un différentiel de +2.

Samedi soir à domicile, le vétéran de quatrième année a marqué le but gagnant avec moins d’une minute d’écoulée à la deuxième période. Cormier a également trouvé le fond du filet en fin de troisième, alors que les Islanders ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda par un pointage de 7 à 1.

Le capitaine adjoint de Charlottetown a gardé son meilleur rendement pour la fin. Dimanche après-midi, à domicile, il trouva encore le fond du filet à deux reprises et, encore une fois, il compta le but vainqueur. Finalement, il viendra ajouter deux passes et un différentiel de +3 à sa fiche dans la victoire de 7 à 5 de son équipe contre les Foreurs de Val-d’Or. Pour ses efforts, Cormier a été nommé la première étoile du match.

Meilleur pointeur chez les défenseurs de la LHJMQ l’an dernier, Cormier s’est hissé au troisième rang des pointeurs des Islanders avec 12 points en dix matchs cette saison. Une sélection de troisième ronde des Golden Knights de Vegas au repêchage 2020 de la LNH, Cormier a obtenu plus d’un point dans quatre matchs consécutifs.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)