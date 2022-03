Joueur de la semaine LHJMQ | Justin Robidas (14 mars 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le centre des Foreurs de Val-d’Or, Justin Robidas. L’athlète de 19 ans originaire de Plano, au Texas, a marqué deux buts et a ajouté sept passes pour aider les Foreurs à terminer la dernière semaine avec une fiche de 2-1-0-0.

Mercredi soir, à domicile, Robidas a trouvé le fond du filet avec un but en infériorité numérique dans un filet désert et a ajouté trois aides, dont une sur l’éventuel but gagnant, dans la victoire de 7-3 des Foreurs sur les Olympiques de Gatineau. Le vétéran de troisième année, qui a également enregistré un différentiel de +3, a été nommé la deuxième étoile du match.

Samedi après-midi, à Gatineau, Robidas a obtenu trois autres mentions d’aide avant de marquer son 23e but de la saison, en prolongation, dans la victoire de 7-6 des siens sur les Olympiques. En plus de sa deuxième sortie consécutive de quatre points, le capitaine des Foreurs a remporté 17 de ses 24 mises au jeu avant d’être nommé la première étoile de la rencontre.

Dimanche après-midi, Robidas a obtenu un 11e point dans ses 12 derniers matchs grâce à une mention d’aide en troisième période. Malheureusement, les Foreurs se sont inclinés par la marque de 5-2 face aux Voltigeurs de Dummondville.

Sélectionné deuxième au total par les Foreurs à la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ, Robidas est le deuxième meilleur pointeur de son club avec 56 points en 45 matchs cette saison. Il a été repêché par les Hurricanes de la Caroline en cinquième ronde de la Séance de sélection 2021 de la LNH.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 17 | 28 Fév. – 6 Mar. : Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 7 Mar. – 13 Mar. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)