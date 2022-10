Joueur de la semaine LHJMQ | Justin Gill (11 octobre 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le centre du Phœnix de Sherbrooke, Justin Gill. Au cours d’un trio de matchs à domicile, le Montréalais de 19 ans a marqué trois fois et a ajouté cinq passes pour aider le Phœnix à amasser cinq points sur six et demeurer au sommet de la ligue.

Jeudi soir, Gill a obtenu deux passes décisives dans une rencontre axée sur l’offensive. Malgré cette contribution, le Phœnix s’est incliné 5-4 en prolongation face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Le Phœnix s’est remis sur la voie de la victoire samedi. Ce soir-là, le vétéran de quatrième année a marqué deux fois et a ajouté une passe dans la victoire de 8-5 de Sherbrooke sur les Wildcats de Moncton. Gill, qui a également terminé la soirée avec un rendement de +1, a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

Gill a été nommé la deuxième étoile une fois de plus le dimanche après-midi. Cette fois, c’est lui qui a marqué le but d’assurance du match, faisant de lui le premier joueur de la ligue à atteindre le plateau des 10 buts cette saison. Il a également ajouté deux aides à sa fiche dans la victoire de 6-2 du Phœnix sur le Drakkar de Baie-Comeau. Jusqu’ici cette saison, le club de Sherbrooke n’a toujours pas subi la défaite en temps réglementaire.

Gill mène actuellement le circuit avec ses 16 points cette saison. Une sélection de deuxième ronde des Islanders de Charlottetown lors du Repêchage 2019 de la LHJMQ, Gill a également été invité au camp d’entraînement des Canucks de Vancouver plus tôt cette année.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)