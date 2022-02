Joueur de la semaine LHJMQ | Joshua Roy (28 février 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke. En trois matchs, le jeune homme de 18 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce a marqué trois fois et a ajouté neuf mentions d’aide pour permettre au Phœnix de maintenir une fiche parfaite de 3-0-0-0 cette semaine.

Mercredi soir, à domicile, Roy a marqué son 23e but de la saison et a obtenu deux aides, dont une sur le but gagnant en fin de troisième période. Le Phœnix a signé une victoire de 6-5 sur les Huskies de Rouyn-Noranda dans un match avec plusieurs rebondissements. Pour ses efforts, Roy a été nommé la deuxième étoile de la partie.

Vendredi soir, Roy a livré une autre superbe performance avec un but et deux passes à Victoriaville, alors que le Phœnix battait les Tigres 9-2 dans le premier match d’une série aller-retour. Pour le vétéran de troisième année, il s’agissait d’un 11e match consécutif avec au moins un point.

Roy a prolongé cette série à 12 matchs le soir suivant, marquant une fois et ajoutant cinq passes dans une autre impressionnante victoire de 9-1 sur les Tigres à domicile. Roy, qui a été nommé la première étoile du match, a également enregistré un différentiel de +4 pour aider le Phœnix, qui se bat pour la première place de la division centrale, à porter sa série de victoires à quatre matchs.

Sélectionné au premier rang du Repêchage 2019 de la LHJMQ par les Sea Dogs de Saint John, Roy connaît une saison phénoménale, menant la ligue au chapitre des aides (48) et des points (73). Roy a été sélectionné par les Canadiens de Montréal en cinquième ronde de la Séance de sélection 2021 de la LNH.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)