Joueur de la semaine LHJMQ | Joshua Roy (27 mars 2023)

Le dernier Joueur de la semaine LHJMQ de la saison régulière 2022-2023 est l’ailier du Phœnix de Sherbrooke, Joshua Roy. En trois matchs, l’athlète de 19 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce a marqué cinq fois et a ajouté quatre passes pour aider le Phœnix à terminer au premier rang de l’Association Ouest.

Mercredi soir, à domicile, Roy a obtenu une mention d’aide sur un but de première période avant d’inscrire le but gagnant en prolongation dans la victoire de 4-3 de Sherbrooke sur les Olympiques de Gatineau. Le vétéran de quatrième année a été nommé la première étoile du match qui mettait en vedette les deux meilleurs clubs de l’Association Ouest.

De retour à la maison vendredi soir, Roy a marqué deux buts en désavantage numérique, dont le premier s’est avéré être l’éventuel but gagnant, alors que le Phœnix a dominé les Tigres de Victoriaville par la marque de 7-1. Le vétéran a également ajouté une aide pour terminer un quatrième match consécutif avec plusieurs points, tout en enregistrant un différentiel de +3 pour la soirée.

Pour conclure la saison régulière samedi après-midi à Victoriaville, Roy a marqué deux autres buts et ajouté deux autres passes à sa fiche, prolongeant à 11 sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point. Son 46e et dernier but de la campagne a fait toute la différence alors que le Phœnix a comblé un déficit de 3-1 en deuxième période pour finalement l’emporter 5-4 en prolongation contre les Tigres. La victoire, la 50e de la campagne de Sherbrooke, a permis au Phœnix de s’emparer de la première place dans l’Ouest et d’entamer les séries sur une séquence de six victoires consécutives.

Roy termine la saison avec 99 points en 55 matchs, à égalité avec son coéquipier Jacob Melanson pour le septième rang des meilleurs pointeurs de la ligue et au premier rang du Phœnix. Choix de cinquième ronde des Canadiens de Montréal en 2021, Roy cherchera à ajouter un titre à son palmarès au terme des séries après avoir remporté l’or avec Équipe Canada au Mondial Junior de 2022 et 2023.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 26 | Joshua Roy (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 25 | Alexandre Doucet (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 24 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 23 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 22 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 21 | Joshua Roy (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 20 | Louis-Philippe Fontaine (Huskies de Rouyn-Noranda)

Semaine 19 | Frédéric Brunet (Tigres de Victoriaville)

Semaine 18 | Olivier Nadeau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 17 | Charles-Édward Gravel (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)