Joueur de la semaine LHJMQ | Josh Lawrence (7 mars 2022)

Le plus récent titre de Joueur de la semaine dans la LHJMQ revient au centre des Sea Dogs de Saint John, Josh Lawrence . En trois matchs, l’athlète de 20 ans originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a marqué quatre buts et a ajouté six passes pour aider les Sea Dogs à dominer la semaine.

Mercredi soir à Halifax, Lawrence a marqué deux fois, a ajouté deux passes et a terminé la soirée avec un rendement de +3 alors que les Sea Dogs ont battu les Mooseheads par la marque de 7-1. Pour ses efforts, le vétéran de quatrième année a été nommé la première étoile du match.

Samedi soir, à domicile, le 17e but de la saison de Lawrence à moins de six minutes de la fin de la première période s’est avéré être le but gagnant dans la victoire de 7-3 de Sea Dogs sur les Eagles du Cap-Breton. Pour les hôtes de la Coupe Memorial de 2022, il s’agissait d’un troisième match consécutif avec au moins un point.

Cette séquence s’est poursuivie assez facilement dimanche après-midi et Lawrence était au centre de l’action avec son premier match de cinq points en carrière dans le circuit. Il a inscrit un but en désavantage numérique en plus d’obtenir quatre mentions d’aide. Lawrence a également été nommé la deuxième étoile du match remporté 10-2 par les Sea Dogs contre les Mooseheads.

Lawrence est à égalité au neuvième rang des meilleurs marqueurs de la LHJMQ avec 60 points en 44 matchs, fracassant ses anciens sommets personnels au chapitre des passes et des points. Repêché par les Sea Dogs au 15e rang de la Séance de sélection 2018 de la LHJMQ, Lawrence a été nommé Joueur de la semaine en septembre 2018, sa toute première semaine dans le circuit.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 17 | 28 Fév. – 6 Mar. : Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)