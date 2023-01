Joueur de la semaine LHJMQ | Josh Lawrence (3 janvier 2023)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le centre des Mooseheads d’Halifax, Josh Lawrence. En trois matchs sur la route, le joueur de 20 ans originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a marqué quatre fois et a ajouté six passes pour permettre à Halifax de conclure la dernière semaine de 2022 avec une fiche de 2-0-1-0.

Mercredi soir à Bathurst, Lawrence a enregistré deux passes, dont une sur l’éventuel but gagnant, lors du triomphe de 6-1 des Mooseheads sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Lawrence a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

Vendredi soir, à Sydney, Lawrence a obtenu une autre passe, portant à quatre sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point. Les Mooseheads se sont inclinés par la marque de 6-5 en prolongation contre les Eagles du Cap-Breton, dans le premier de deux matchs consécutifs contre leurs rivaux provinciaux.

Lawrence et les Mooseheads ont rebondi de brillante façon samedi après-midi. Le vétéran de cinquième année a explosé avec un match de sept points, un sommet en carrière, grâce à quatre buts et trois passes, établissant du coup un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de points dans un match sur la route des Mooseheads. Il était le choix évident comme première étoile dans la victoire convaincante de 11-3 des siens sur les Eagles.

Lawrence occupe le sixième rang dans la course au meilleur pointeur de la ligue avec 53 points en 36 matchs. Acquis par les Mooseheads en provenance de l’Armada de Blainville-Boisbriand en novembre, Lawrence a passé ses quatre premières saisons dans le circuit Courteau avec les Sea Dogs de Saint John, où il est devenu champion de la Coupe Memorial en 2022.

