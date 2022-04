Joueur de la semaine LHJMQ | Jordan Dumais (25 avril 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est l’ailier des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais . Le jeune homme de 18 ans originaire de l’Île-Bizard a marqué trois buts et a récolté 11 passes pour aider les Mooseheads à demeurer invaincus dans leurs trois matchs à domicile.

Mardi soir, Dumais a égalé un record de franchise en plus d’établir un nouveau sommet personnel avec six passes, y compris une aide sur le but gagnant, dans la victoire de 9-3 d’Halifax sur les Eagles du Cap-Breton. L’attaquant de deuxième année, qui a également terminé la soirée avec un différentiel de +2, a été nommé la première étoile du match.

Vendredi soir, c’est Dumais qui a ouvert le bal en marquant son 36e but de la saison après seulement 13 minutes de jeu. Il a ajouté deux autres passes à la feuille de pointage avant la fin de la soirée, alors que les Mooseheads ont vaincu l’Océanic de Rimouski par la marque de 6-2.

Dumais a terminé sa semaine en beauté en contribuant à tous les buts de son équipe contre le Drakkar de Baie-Comeau samedi après-midi. Après avoir débuté le match avec trois passes, Dumais a marqué le but gagnant avec moins de cinq minutes à faire. Il a également scellé la victoire de 5-3 des Mooseheads en marquant dans un filet désert dans les derniers instants de la rencontre. Encore une fois, il a été choisi comme première étoile de la partie.

Dumais a explosé au cours du mois de mars, avec 32 points en 11 matchs jusqu’à présent. Avec 104 points en 66 matchs, il occupe actuellement le troisième rang des meilleurs pointeurs du circuit avec une dernière semaine à jouer dans la saison régulière. Dumais, qui est admissible à la Séance de sélection 2022 de la LNH, a été nommé Joueur de la semaine LHJMQ à trois reprises cette saison, dont deux fois au cours des trois dernières semaines.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 17 | 28 Fév. – 6 Mar. : Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 7 Mar. – 13 Mar. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 19 | 14 Mar. – 20 Mar. : Théo Rochette (Remparts | Québec)

Semaine 20 | 21 Mar. – 27 Mar. : Jacob Goobie (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 21 | 28 Mar. – 3 Avr. : Nathan Darveau (Tigres | Victoriaville)

Semaine 22 | 4 Avr. – 10 Avr. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 23 | 11 Avr. – 17 Avr. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 24 | 18 Avr. – 24 Avr. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)