Joueur de la semaine LHJMQ | Jordan Dumais (24 octobre 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais. En trois matchs, le jeune homme de 18 ans originaire de l’Île Bizard a marqué six fois et a ajouté deux aides alors que les Mooseheads, meneurs de la Division des Maritimes, ont obtenu cinq points sur six.

Jeudi soir à Charlottetown, Dumais a marqué deux fois, dont l’éventuel but gagnant en fin de deuxième période, alors que les Mooseheads ont comblé un déficit de première période pour vaincre les Islanders 4-1. Pour ses efforts, l’attaquant d’Halifax a été nommé la première étoile du match.

De retour à domicile samedi soir, le vétéran de troisième année a obtenu une passe en deuxième période et a terminé la soirée avec un différentiel de +1, mais a tout de même perdu contre les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 3-2 en tirs de barrage. Malgré ce revers, la séquence de points de Dumais a augmenté à huit parties depuis le lancement de la saison.

Il a poussé sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point à neuf avec beaucoup de style dimanche après-midi. La performance de cinq points de Dumais, dont le premier match de quatre buts de sa carrière dans la LHJMQ, a permis à Halifax de signer une victoire de 6-3 sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Il a été un choix facile pour la première étoile de la partie.

Dumais, qui a terminé au troisième rang des pointeurs de la ligue avec 109 points la saison dernière, occupe actuellement le troisième rang pour les buts (9) et le deuxième rang au chapitre des points (22) à l’aube de la dernière semaine complète d’octobre. Son éclosion la saison dernière lui a permis d’être sélectionné par les Blue Jackets de Columbus en troisième ronde du Repêchage LNH de 2022.

