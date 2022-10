Joueur de la semaine LHJMQ | Jonathan Fauchon (3 octobre 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Jonathan Fauchon. Dans deux matchs sur la route, le joueur de 18 ans originaire de Lévis a marqué quatre fois et a ajouté deux passes pour aider l’Armada à remporter ses deux rencontres.

Samedi soir à Rimouski, Fauchon a marqué ses deux premiers buts de la saison, tous deux en infériorité numérique, en troisième période d’un triomphe de 5-0 de l’Armada sur l’Océanic. Fait impressionnant, Fauchon, qui a terminé la rencontre avec un différentiel de +2, n’a enregistré que deux tirs au but durant le match. Les deux ont trouvé le fond du filet.

Dimanche après-midi, encore à Rimouski, le vétéran de troisième année a marqué deux buts et ajouté deux passes, sa première récolte de quatre points en carrière dans la LHJMQ, dans une victoire de 5-2 sur l’Océanic cette fois. Le premier filet de Fauchon s’est avéré être le but gagnant, tandis que le deuxième était un autre but en désavantage numérique. Il a éventuellement été nommé la première étoile du match.

Fauchon a inscrit au moins un point à chacun de ses quatre premiers matchs de la saison régulière. Ses neuf points lui donnent présentement l’avance dans la course au meilleur pointeur du circuit. Fauchon a été repêché par l’Armada en première ronde, dixième au total, lors de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)