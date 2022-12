Joueur de la semaine LHJMQ | Jacob Melanson (19 décembre 2022)

Le dernier Joueur de la semaine LHJMQ avant la pause des Fêtes est l’ailier du Titan d’Acadie-Bathurst, Jacob Melanson. En deux matchs, le joueur de 19 ans originaire d’Amherst, en Nouvelle-Écosse, a marqué quatre buts et a ajouté quatre passes dans une semaine que le Titan a conclue avec une fiche de 1-1-0-0.

Vendredi soir, le Titan a connu une sortie difficile sur la route alors que le club s’est incliné face à ses rivaux provinciaux, les Wildcats de Moncton, par la marque de 7-3 dans le premier match de leur série aller-retour. Melanson a tout de même trouvé la feuille de pointage, ouvrant la marque seulement 25 secondes après le début de la rencontre avant d’ajouter une aide sur un but de deuxième période.

Samedi soir, à domicile, Melanson et ses coéquipiers ont renversé la situation de manière impressionnante. Tirant de l’arrière 4-1 après 20 minutes de jeu, le vétéran de quatrième année a mené la charge avec une soirée de six points, son sommet en carrière, pour aider le Titan à revenir de l’arrière et vaincre les Wildcats 7-4. Melanson, un choix évident comme première étoile du match, a obtenu son deuxième tour du chapeau de la saison dans la victoire, en plus de terminer la rencontre avec un différentiel de +4.

Melanson entame la pause au troisième rang de la ligue avec 25 buts, tandis que ses 44 points le placent à égalité au huitième rang du circuit (avec son coéquipier Ben Allison). Melanson est devenu le premier joueur de la LHJMQ à être sélectionné par le Kraken de Seattle lorsque la franchise d’expansion l’a choisi en cinquième ronde du Repêchage 2021 de la LNH.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)