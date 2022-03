Joueur de la semaine LHJMQ | Jacob Goobie (28 mars 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le gardien de but des Voltigeurs de Drummondville, Jacob Goobie. En trois matchs, l’athlète de 18 ans originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, a maintenu une fiche de 3-0-0-0 grâce à un jeu blanc, une moyenne de buts alloués de 1.33 et un pourcentage d’arrêts de .956%.

Mercredi soir à domicile, Goobie a été incroyable dès le début de la rencontre, stoppant 24 tirs, dont les 15 auxquels il a fait face au cours des deux premières périodes, pour aider les Voltigeurs à vaincre les Cataractes de Shawinigan par la marque de 6-3. Cette victoire a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives pour Drummondville.

Vendredi soir, à Baie-Comeau, le vétéran de troisième année n’a jamais été battu. Il a arrêté les 37 tirs dirigés vers lui pour mériter son deuxième blanchissage en carrière dans la LHJMQ et son premier dans l’uniforme des Voltigeurs. Goobie a été nommé la première étoile du match dans un triomphe de 4-0 sur le Drakkar.

Goobie a de nouveau été nommé la première étoile samedi après-midi, à Chicoutimi. Sa performance de 26 arrêts a été gâchée par l’unique but des Saguenéens, marqué avec 14 secondes à faire en temps règlementaire. Néanmoins, lui et les Voltigeurs ont remporté une troisième rencontre consécutive grâce à leur gain de 2-1 sur les Sags.

Acquis par les Voltigeurs des Islanders de Charlottetown pendant la période de transactions des Fêtes, Goobie a remporté 19 victoires jusqu’ici cette saison. Il a maintenu une MBA de 2.89 et un pourcentage d’efficacité de .902%, son meilleur pourcentage en carrière. Goobie a initialement été repêché par les Islanders en deuxième ronde de la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 17 | 28 Fév. – 6 Mar. : Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 7 Mar. – 13 Mar. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 19 | 14 Mar. – 20 Mar. : Théo Rochette (Remparts | Québec)

Semaine 20 | 21 Mar. – 27 Mar. : Jacob Goobie (Voltigeurs | Drummondville)