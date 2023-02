Joueur de la semaine LHJMQ | Frédéric Brunet (6 février 2023)

Le plus récent athlète à mériter le titre de Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le défenseur des Tigres de Victoriaville, Frédéric Brunet. Lors de deux matchs à domicile, le jeune homme de 19 ans originaire de Gatineau a marqué une fois et a ajouté cinq passes pour aider les Tigres à terminer la semaine sans subir la défaite.

Vendredi soir, Brunet a ouvert le pointage pour les Tigres avec un peu plus de six minutes à faire en première période. Il a ensuite ajouté trois passes à sa fiche pour obtenir un troisième match de quatre points cette saison, en plus de présenter un différentiel de +1 dans le triomphe de 6-3 des siens sur les Wildcats de Moncton. Pour ses efforts, l’arrière de troisième année a été nommé la première étoile du match.

Samedi après-midi, Brunet a fourni une mention d’aide sur les deux premiers buts de Victoriaville, aidant les Tigres à obtenir une victoire de 5-2 sur les Foreurs de Val-d’Or. Cette performance a prolongé à neuf la séquence de matchs consécutifs avec au moins un point de Brunet, en plus de permettre aux Tigres de signer un quatrième gain de suite.

Acquis par les Tigres de l’Océanic de Rimouski pendant la période de transactions des Fêtes, Brunet mène actuellement tous les défenseurs de la LHJMQ avec 56 points en 47 matchs. Son solide travail dans les trois zones a attiré l’attention des Bruins de Boston, qui l’ont repêché en cinquième ronde de la Séance de sélection 2022 de la LNH.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 19 | Frédéric Brunet (Tigres de Victoriaville)

Semaine 18 | Olivier Nadeau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 17 | Charles-Édward Gravel (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)