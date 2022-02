Joueur de la semaine LHJMQ | Félix Lafrance (21 février 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier du Titan d’Acadie-Bathurst, Félix Lafrance. En deux matchs, l’athlète de 20 ans originaire de Saint-Eustache a marqué trois fois et a ajouté quatre aides alors que le Titan est demeuré invaincu.

Jeudi soir, à domicile, Lafrance a ouvert le pointage au milieu de la première période avant d’ajouter quatre passes à sa fiche dans la victoire de 7 à 1 du Titan contre les Tigres de Victoriaville. Le vétéran de quatrième année, qui a amassé le 150e point de sa carrière LHJMQ au cours de la victoire, a été nommé la première étoile de la rencontre.

Le lendemain soir, c’est de retour devant ses partisans que Lafrance a marqué le but gagnant et le but d’assurance dans un gain de 5 à 2 sur les Voltigeurs de Drummondville qui permettait au Titan d’obtenir des points dans un septième match consécutif. Lafrance, qui a cumulé 11 points en six matchs avec Acadie-Bathurst depuis son acquisition des Saguenéens de Chicoutimi, a encore une fois été nommé la première étoile.

Lafrance se retrouve parmi les meneurs de la ligue pour les buts (27) et les passes (34), tandis que ses 61 points le placent à égalité au deuxième rang parmi tous les patineurs du circuit Courteau. Lafrance a initialement été repêché par l’Armada de Blainville-Boisbriand en deuxième ronde du Repêchage 2017 de la LHJMQ.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)