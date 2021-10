Joueur de la semaine LHJMQ | Félix Lafrance (18 octobre 2021)

L’ailier des Saguenéens de Chicoutimi, Félix Lafrance, est le plus récent patineur à se mériter les honneurs du Joueur de la semaine LHJMQ. En trois matchs, le vétéran de 20 ans originaire de St-Eustache a marqué six fois et a ajouté deux mentions d’aide pour aider son club à terminer la semaine avec une fiche de 2-1-0-0.

Vendredi soir à domicile, Lafrance, qui avait raté les deux premiers matchs des siens en saison régulière, a rattrapé le temps perdu avec un but et un rendement de +2 dans le triomphe de 3-0 des Saguenéens sur les Olympiques de Gatineau. Cette performance lui a valu la troisième étoile du match.

De retour à la maison samedi après-midi, les Sags se sont inclinés aux mains du Phoenix de Sherbrooke par un score de 5-3. Cependant, Lafrance a donné un vaillant effort, menant l’attaque de Chicoutimi avec le deuxième tour du chapeau de sa carrière dans la LHJMQ. Il clôturerait le match en étant nommé la première étoile.

Dimanche après-midi à Baie-Comeau, Lafrance a repris là où il avait laissé en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre. Une fois le match terminé, le vétéran de quatrième année avait amassé un total de quatre points, dont le 100e de sa carrière dans la LHJMQ, et les Saguenéens avaient remporté une victoire par blanchissage de 4-0 contre le Drakkar. Encore une fois, Lafrance a été nommé la première étoile de la partie.

Les superbes performances de ce week-end ont propulsé Lafrance au deuxième rang des meilleurs pointeurs des Saguenéens. Choix de deuxième ronde de l’Armada de Blainville-Boisbriand au Repêchage 2017 de la LHJMQ, Lafrance a aidé les Sags à demeurer dans la course au sommet de la Division Est qui est déjà chaudement disputée.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)