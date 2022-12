Joueur de la semaine LHJMQ | Etienne Morin (12 décembre 2022)

Les plus récents honneurs du Joueur de la semaine LHJMQ reviennent au défenseur des Wildcats de Moncton, Etienne Morin. Dans un trio de matchs, le jeune homme de 17 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a marqué trois fois et a ajouté trois passes pour aider les Wildcats à terminer la semaine avec une fiche de 2-1-0-0.

Jeudi soir à domicile, Morin a obtenu une passe sur le premier but du match avant de marquer son 11e but de la saison au début de la deuxième période, pavant la voie vers l’éventuelle victoire de 3-2 des Wildcats sur le Titan d’Acadie-Bathurst. L’arrière de deuxième année a terminé la soirée avec un différentiel de +2 en plus d’avoir distribué cinq mises en échec.

Vendredi soir à Saint John, Morin a marqué deux fois et a ajouté une passe pour signer son deuxième match de trois points de la saison dans la victoire de 8-5 des Wildcats sur les Sea Dogs. Une fois de plus, il a terminé la soirée avec un différentiel de +2 tandis que les Wildcats obtenait un point dans un troisième match consécutif.

Dimanche après-midi à Sydney, la séquence des Wildcats a pris fin avec une défaite de 5-3 face aux Eagles du Cap-Breton. Cependant, Morin a obtenu une mention d’aide sur un but de troisième période des Wildcats, portant à sept sa séquence personnelle de matchs consécutifs avec au moins un point.

Choix de deuxième ronde de Moncton à la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ, Morin mène actuellement tous les défenseurs de la LHJMQ avec ses 13 buts et occupe le quatrième rang pour les points avec 31. Un espoir avec une cote de « B » en vue du Repêchage 2023 de la LNH, Morin est en voie de battre le record de franchise des Wildcats pour le plus de buts marqués par un défenseur en une seule saison, soit 25, établi par Keith Yandle en 2005-2006.

