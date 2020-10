Joueur de la semaine LHJMQ | Elliot Desnoyers (26 octobre 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le centre de Halifax, Elliot Desnoyers. Dans une victoire et une défaite sur la route ce week-end, le joueur de 18 ans originaire de Saint-Hyacinthe a marqué quatre fois en plus de contribuer deux passes pour les Mooseheads.

Vendredi soir au Cap-Breton, les Eagles ont eu le meilleur de leurs rivaux provinciaux en l’emportant par la marque de 5 à 3. Malgré la défaite, Desnoyers a tout de même obtenu deux passes en plus de terminer la rencontre avec un différentiel de +1.

Encore du côté de Sydney, N.-É. le soir suivant, Desnoyers allait connaître le meilleur match de sa carrière. Il trouva le fond du filet quatre fois et termina sa soirée à +3 dans la victoire convaincante de 10-2 des Mooseheads sur les Eagles. Il s’agissait du premier match de quatre buts de sa carrière et du premier par un joueur de Halifax depuis que Filip Zadina avait réussi l’exploit en février 2018. Sans surprise, Desnoyers a été nommé la première étoile de la rencontre pour ses efforts.

Cette sortie offensive a permis à Desnoyers, un choix de premier tour des Wildcats de Moncton au Repêchage LHJMQ 2018, de se retrouver à égalité au troisième rang de la LHJMQ pour les buts marqués cette saison avec six en huit matchs. Au total, il a produit 12 points jusqu’ici et ses trois dernières rencontres ont été des matchs de plus d’un point. Plus tôt ce mois-ci, Desnoyers a été sélectionné en cinquième ronde du Repêchage LNH 2020 par les Flyers de Philadelphie.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)