Joueur de la semaine LHJMQ | Charles-Édward Gravel (23 janvier 2023)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le gardien de but de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Charles-Édward Gravel. L’athlète de 18 ans originaire de Lévis a remporté ses deux départs sur la route grâce à une MBA de 1.00 et un pourcentage d’arrêts de .975%, alors que l’Armada est demeuré invaincu cette semaine.

Vendredi soir à Baie-Comeau, Gravel a repoussé 43 tirs, dont un impressionnant total de 26 en troisième période seulement, alors que l’Armada a vaincu le Drakkar 2-1. Le vétéran de troisième année était le choix évident comme première étoile du match.

Gravel a poursuivi sur sa lancée l’après-midi suivant lors de sa deuxième visite consécutive au Centre Henry-Leonard. Cette fois, il a repoussé 35 tirs et a offert une performance parfaite durant les deux dernières périodes alors que ses coéquipiers ont travaillé pour obtenir un gain de 5-1 sur le Drakkar. L’Armada a maintenant obtenu des points à chacun des cinq derniers départs de Gravel.

Un choix de deuxième ronde de l’Armada à la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, Gravel présente une fiche de 11-12-3-1 cette saison, tandis que son pourcentage d’arrêts de .911% le place à égalité au quatrième rang dans la LHJMQ. Sa moyenne de buts alloués (MBA) de 3.13 représente un sommet en carrière jusqu’à présent.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 17 | Charles-Édward Gravel (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)