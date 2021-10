Joueur de la semaine LHJMQ | Bennett MacArthur (4 octobre 2021)

Le premier Joueur de la semaine LHJMQ de la saison 2021-2022 est l’ailier du Titan d’Acadie-Bathust, Bennett MacArthur. En deux matchs, le joueur de 20 ans originaire de Summerside, Î.-P.-É. a marqué deux fois et a ajouté quatre mentions d’aide pour permettre au Titan de débuter la saison avec deux victoires consécutives.

Vendredi soir à domicile, MacArthur a marqué deux fois et a ajouté une passe sur le but d’assurance des siens pour aider le Titan à surmonter un déficit de deux buts et vaincre les Wildcats de Moncton par un pointage de 4-2. Pour ses efforts, le vétéran de troisième année a été nommé la première étoile de la partie.

Le soir suivant à Moncton, MacArthur a repris là où il s’était arrêté. L’attaquant a récolté trois mentions d’aide dans le triomphe de 5-2 d’Acadie-Bathurst contre les Wildcats, donnant à son équipe un balayage dans sa première série aller-retour contre ses rivaux provinciaux. Cette fois, MacArthur s’est mérité les honneurs de la deuxième étoile du match.

MacArthur répond déjà aux attentes, lui qui est projeté comme étant une force au sein du puissant club du Titan cette saison. Un agent libre invité au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona plus tôt cet automne, MacArthur a été une révélation pour Acadie-Bathurst la saison dernière, lui qui a récolté 40 points, dont un impressionnant total de 28 buts, en seulement 33 matchs.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)