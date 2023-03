Joueur de la semaine LHJMQ | Alexandre Doucet (20 mars 2023)

Se méritant les honneurs du plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier des Mooseheads d’Halifax, Alexandre Doucet. En trois rencontres, le Sherbrookois de 21 ans a marqué quatre fois et a ajouté quatre mentions d’aide pour aider les Mooseheads à demeurer dans la course pour la première place au classement général.

À domicile mercredi soir, Doucet a inscrit son quatrième tour du chapeau de la saison – et son deuxième en autant de matchs – en plus d’amasser une passe sur le but gagnant dans la victoire de 6-3 des Mooseheads sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Le vétéran de quatrième année a été nommé la première étoile de la rencontre.

Doucet a poursuivi sur sa lancée vendredi soir à Saint John. Il a d’abord obtenu une passe sur le premier but de la rencontre, avant de marquer son 56e but et neuvième en désavantage numérique cette saison (deux sommets dans la ligue) à mi-chemin de la troisième période. Doucet a également enregistré un différentiel de +2 pour un troisième match consécutif dans la victoire de 4-3 des Mooseheads sur les Sea Dogs.

De retour à domicile dimanche après-midi, Doucet a connu un quatrième match consécutif de plus d’un point grâce à une paire de mentions d’aide. Cela faisait partie d’une autre performance explosive des Mooseheads, qui sont repartis avec une victoire de 8-5 sur les Wildcats de Moncton. Il s’agissait d’un quatrième gain de suite pour Halifax, lui donnant 103 points au classement général, à égalité avec les Remparts de Québec pour la première place à l’aube de la dernière semaine de la saison régulière.

Acquis par les Mooseheads des Foreurs de Val-d’Or pendant la période de transactions des Fêtes, Doucet occupe actuellement le deuxième rang de la course au meilleur pointeur du circuit avec 109 points en 67 matchs. Sa saison exceptionnelle lui a récemment valu un contrat d’entrée avec les Red Wings de Detroit.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 25 | Alexandre Doucet (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 24 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 23 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 22 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 21 | Joshua Roy (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 20 | Louis-Philippe Fontaine (Huskies de Rouyn-Noranda)

Semaine 19 | Frédéric Brunet (Tigres de Victoriaville)

Semaine 18 | Olivier Nadeau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 17 | Charles-Édward Gravel (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)