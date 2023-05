Joshua Roy met la main sur le Trophée Paul-Dumont

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière de reconnaître Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke comme étant la Personnalité de l’année du circuit.

Le Trophée Paul-Dumont, qui est attribué annuellement depuis 1990, est remis à l’individu qui a un impact médiatique positif et qui contribue au bien-être de l’image de la LHJMQ. Parmi les joueurs actuels de la LNH qui ont remporté cet honneur lors de leur passage dans la LHJMQ, on retrouve notamment Sidney Crosby, Thomas Chabot, Jonathan Huberdeau et Kristopher Letang.

Le prix est nommé en l’honneur de Paul Dumont, qui a été directeur général des Remparts de Québec, a fondé le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et qui a déjà été président de la LHJMQ.

Natif de Saint-Georges-de-Beauce, Roy a été un excellent représentant de la ligue, notamment sur la scène internationale. En décembre dernier, l’ailier droit a représenté le Canada au Championnat mondial junior de l’IIHF 2023, aidant sa formation à remporter une deuxième médaille d’or de suite en contribuant une passe sur le but victorieux.

Malgré la pression qui accompagne le fait qu’il a été repêché par les Canadiens de Montréal et qu’il évolue au Québec, Roy a constamment été excellent sous les projecteurs. Alors que son public ne cesse de croître grâce à l’attention portée à sa relation avec les Canadiens, Roy reste un représentant de qualité de la LHJMQ.

Le jeune homme de 19 ans a également répondu aux besoins médiatiques de son organisation, participant régulièrement à des entrevues avec la presse, à des séances d’autographes et à des événements promotionnels. En plus de ses exploits hors de la glace, Roy est également nommé au Trophée Michel-Brière de cette saison à titre de Joueur le plus utile du circuit.

L’entraîneur-chef et directeur général du Phœnix de Sherbrooke, Stéphane Julien, ainsi que l’entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, sont les deux autres finalistes au Trophée Paul-Dumont de 2023.