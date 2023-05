Jordan Dumais des Mooseheads d’Halifax est le Joueur le plus utile de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière de présenter le Trophée Michel-Brière au joueur d’avant des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais. Ce prix est remis annuellement au joueur qui est considéré comme étant le Joueur le plus utile de la ligue.

L’honneur porte le nom de Michel Brière, lui qui est malheureusement décédé après une seule saison dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh. Les noms de Dale Hawerchuk, Mario Lemieux, Denis Savard et Sidney Crosby se retrouvent parmi les joueurs-étoiles de la LNH qui ont remporté ce trophée lors de leur passage dans la LHJMQ.

Un espoir des Blue Jackets de Columbus, Dumais remporte ce prix après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a été couronné champion pointeur de la LHJMQ avec une récolte de 140 points en seulement 64 matchs. Le joueur de 19 ans a terminé troisième dans la ligue au chapitre des buts avec 54, tout en menant le circuit pour les mentions d’aide avec 86. Dumais a également mené la ligue avec ses 12 buts gagnants et a terminé au deuxième rang avec 19 filets en avantage numérique. Le produit de l’Île Bizard a eu un impact indéniable qui a aidé les Mooseheads à remporter la Division des Maritimes, tout en terminant au deuxième rang du classement général.

Avec la meilleure moyenne du circuit à 2.19 points par match et seulement six minutes de pénalités à son nom, Dumais a beaucoup fait parler de lui durant sa saison de rêve.

« En tant que fier partenaire de la LCH et commanditaire principal de la Coupe Memorial, Kia est heureuse de féliciter Jordan Dumais des Mooseheads d’Halifax, qui a été nommé le Joueur le plus utile de la LHJMQ », a déclaré Michael Kopke, directeur du marketing de Kia Canada. “Chez Kia, nous croyons au mouvement qui inspire, et Jordan en est l’exemple parfait grâce à son jeu. Nous avons hâte de le voir sur la glace dans les années à venir! »

En plus de Dumais, Nathan Darveau des Tigres de Victoriaville et Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke étaient les finalistes du le prestigieux Trophée Michel-Brière.