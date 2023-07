Joël Perrault est le nouvel entraîneur-chef de L’Océanic

RIMOUSKI, QC (18 juillet 2023) – L’ancien hockeyeur de la Ligue nationale de hockey devient le 8e entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe de toute une région.

L’homme de 40 ans avait préalablement accepté un poste d’entraîneur adjoint avec les Tigres de Victoriaville, mais c’est dans le rôle d’entraîneur-chef qu’il s’amène à Rimouski.

Atteindre la ligue la plus prestigieuse au monde

Au départ, c’est dans l’uniforme du Drakkar de Baie-Comeau que Joël a débuté sa carrière junior au cours de l’année 2000. Après sa 1re saison sur la Côte-Nord, l’attaquant droitier est sélectionné au 5e tour par les Mighty Ducks d’Anaheim lors du repêchage 2001 de la LNH.

Après des saisons de 24 et 62 points avec le Drakkar, Perrault trône au sommet des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2003, récoltant 116 points en 70 rencontres. En plus de remporter le trophée Michel-Brière remis au joueur le plus utile de la LHJMQ, il est sélectionné sur la 1re équipe d’étoiles du circuit, ainsi que sur la 1re équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de hockey.

Après cette saison couronnée de succès, le nouvel entraîneur-chef de L’Océanic débute son parcours professionnel dans l’organisation maintenant appelée les Ducks d’Anaheim. Au fil des ans, il dispute 96 rencontres dans la LNH, que ce soit avec les Coyotes de Phoenix, les Blues de St.Louis ou les Canucks de Vancouver. C’est sur le Vieux Continent que Joël terminera sa carrière de joueur, après des saisons dans la NLA (Suisse), la Liiga (Finlande), la DEL (Allemagne), ainsi que la Ligue Magnus (France).

Lors de la saison 2015-2016, sa seule en sol français et sa dernière en carrière, il rafle la Coupe des Champions et la Coupe Continentale en compagnie de notre ancien défenseur étoile Patrick Coulombe au sein des Dragons de Rouen, équipe avec laquelle nos anciens attaquants François Beauchemin et Alexandre Mallet ont aussi été sacrés champions en 2022-2023.

Coulombe avait de bons mots à l’égard de celui avec qui il a évolué à Rouen.

« J’ai joué avec Joël à Rouen en France à sa dernière année avant qu’il prenne sa retraite de joueur. Je le connaissais déjà un peu avant, mais j’ai appris à le connaître davantage. C’est une très bonne personne et c’était un coéquipier en or. Cette année-là, il est arrivé à la mi-saison et en tant que capitaine de l’équipe j’étais heureux de pouvoir compter sur un joueur expérimenté comme Joël sur la glace, mais aussi pour ce qu’il apporte dans le vestiaire. Je ne suis pas surpris du tout de son ascension en tant que coach et je lui souhaite la meilleure des chances avec L’Océanic! », affirmait le défenseur natif de St-Fabien ayant récolté 207 points en 293 rencontres dans l’uniforme de L’Océanic.

Pour sa part, Joël aura disputé un total de 13 saisons professionnelles, de 2003 à 2016.

Début d’un parcours comme entraîneur

Dès son retour au Québec en 2016-2017, il s’implique dans le programme des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, situé tout près de chez lui, étant originaire de Saint-Hubert. Il y passe 4 saisons, que ce soit avec le Bantam AAA, le Bantam AAA Relève ou le Midget Espoir.

En 2020-2021, il est embauché à titre d’entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache dans le M18 AAA, ayant sous sa gouverne notre défenseur Mathis Aguilar, ainsi que nos attaquants Maxime Coursol et Maël St-Denis.

Le numéro 37 de L’Océanic se disait très content de pouvoir renouer avec son ancien entraîneur.

« J’étais très content quand j’ai vu que Joël était nommé coach. Il a su nous tenir intéressés, compétitifs et prêts à jouer tout au long de l’année durant la pandémie. Son approche humaine, ainsi que son côté très compétitif font de lui un excellent entraîneur. », soulignait Maël.

Maxime Coursol parle d’un entraîneur avec qui il est très simple de discuter en cas de besoin.

« Jo c’est un coach qui a toujours la porte ouverte pour parler. Il est très intense et il pousse toujours ses joueurs à leur meilleur. », ajoutait l’attaquant droitier de L’Océanic.

Notre arrière Mathis Aguilar renchéri aussi sur les paroles de ses compatriotes, notamment en ce qui a trait à la détermination de notre nouvel entraîneur-chef.

« Joël est un coach déterminé à gagner, qui sait avoir du plaisir quand il le faut. Il est très attentif envers les joueurs pour les aider à atteindre le niveau supérieur. », affirmait Aguilar.

Après 3 saisons à la barre des Vikings, Joël a remporté la saison dernière la Coupe des Gouverneurs Bob Chevalier, remis à l’entraîneur de l’année dans le M18 AAA. Sa formation a connu une saison remarquable, terminant au tout 1er rang à la fin du calendrier régulier. L’équipe a complié un dossier de 28-5-5-1, récoltant 100 points de classement en saison régulière. Il était l’entraîneur de notre sélection de 4e tour en 2022, le défenseur Sébastien Côté.

Joël a aussi été nommé entraîneur-adjoint de la formation du Québec, qui a récemment participé aux Jeux d’hiver du Canada 2023, qui se déroulaient à l’Île-du-Prince-Édouard. Notre sélection de 1er tour au plus récent repêchage, le gardien de but William Lacelle, portait lui aussi les couleurs de l’équipe du Québec. Les deux membres de L’Océanic se sont aussi retrouvés sur la 1re équipe d’étoiles du circuit M18 AAA en 2022-2023.

Au nom de toute l’organisation, bienvenue à Joël dans la grande famille de L’Océanic!

– 30 –