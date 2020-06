Jocelyn Thibault quitte son poste de DG, Stéphane Julien prend la relève

Sherbrooke, le 10 juin 2020 – Le Phœnix de Sherbrooke annonce du mouvement dans son personnel hockey. Jocelyn Thibault quitte son poste de directeur général après 4 ans et demi de service. En contrepartie, c’est avec beaucoup de fierté que l’organisation nomine Stéphane Julien pour s’acquérir des tâches de DG de l’équipe. L’entraineur-chef occupera donc une double fonction.

Départ de Jocelyn Thibault

Dès son arrivée au poste de DG, Jocelyn Thibault était transparent : il resterait en poste pour une période indéterminée. Il souhaitait à tout prix stabiliser les opérations hockey avant son départ.

« J’ai adoré mes quatre années passé comme DG. Aujourd’hui, je sens que c’est le temps pour moi de passer à autre chose. Je détiens une totale confiance en tout le personnel en place. L’équipe est stable et compétente. Maintenant que les bases sont solides, c’est le moment pour moi de prendre un pas de recule et de laisser aller le “ bébé ” ». – Jocelyn Thibault, actionnaire et VP hockey du Phœnix de Sherbrooke.

Pour celui qui a été nommé directeur général de l’année dans la LHJMQ, le timing était parfait pour réaliser cette transition : la dernière saison avait fortifié les bases de l’équipe, les contrats du personnels hockey arrivaient à échéance et la COVID-19 forçait une période de pause.

Jocelyn Thibault restera tout de même dans l’entourage de l’équipe puisqu’il demeure copropriétaire de la concession et détient le rôle de vice-président hockey au conseil d’administration.

Double rôle pour Stéphane Julien

Pour Jocelyn Thibault et l’ensemble du conseil d’administration, il n’y avait aucun doute : le poste de directeur général revenait à Stéphane Julien.

« Stéphane a prouvé qu’il était un des meilleurs coachs de la ligue et qu’il était prêt à prendre plus de responsabilités. La stabilité de toutes les opérations hockey lui offre également plus de temps pour occuper ces nouvelles fonctions. Le conseil d’administration a pleinement confiance en lui. » – Jocelyn Thibault

Rappelons que Stéphane Julien est avec le Phœnix depuis le tout début. Après avoir occupé le poste d’entraineur adjoint, il s’est vu confier les rennes de l’équipe en décembre 2015, au même moment où Jocelyn Thibault devenait directeur général. Cette année, il a été récompensé pour son travail en étant nommé entraineur de l’année dans le circuit Courteau, en plus d’être nominé aux mêmes honneurs dans l’ensemble de la ligue canadienne de hockey.

« Je suis vraiment content de voir la confiance qui m’est accordée. Jocelyn a installé de bonnes bases où le travail d’équipe et la communication priment. Comme lui, je crois beaucoup à la construction d’une équipe par voie de repêchage, au développement des joueurs à l’interne et à l’importance de l’identité d’équipe. Je suis très fébrile de relever ce défi pour les prochaines années. » – Stéphane Julien, entraineur-chef du Phœnix et nouvellement directeur général.

Renouvellement du personnel hockey

C’est également avec beaucoup de fierté que le Phœnix annonce le renouvellement de son personnel hockey. Alors qu’il y a quelques mois, les recruteurs s’étaient vu octroyer une prolongation de contrat, aujourd’hui, c’est au tour de l’équipe d’entraineurs d’être renouvelée.

« On forme une belle équipe. Depuis l’arrivée d’Olivier et Jean-Christophe avec nous, la communication avec les joueurs est excellente. Ce sont deux entraineurs qui comprennent bien les comportements junior. La qualité de leur travail est irréprochable. » – Stéphane Julien

Jean Huynh, responsable de l’équipement, restera lui aussi avec l’équipe encore quelques années. Lucie Grandmont, qui arrive tout droit des Huskies de Rouyn-Noranda, vient, quant à elle, remplacer Nicholas Borrelli au poste de thérapeute sportif. Rappelons qu’après 3 ans avec le Phœnix Nicholas a choisi de quitter pour des raisons familiales.