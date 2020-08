Jean-François Grégoire nommé à la barre du Drakkar

Baie-Comeau, Dimanche 30 août 2020 – L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau est très fière d’annoncer la nomination de Jean-François Grégoire à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

L’homme âgé de 47 ans devient le 12e entraîneur-chef de l’histoire de l’organisation. Jean-François agissait à titre d’entraîneur-adjoint avec le Drakkar depuis les deux dernières saisons. Ce dernier se dit emballé par ce nouveau défi.

« Je suis très reconnaissant de l’opportunité qui s’offre à moi. C’est un défi que j’attendais depuis un moment et je suis très heureux d’avoir la chance de relever ce « challenge » avec le Drakkar. Je remercie Pierre et l’organisation de m’offrir le privilège de diriger cette équipe. J’ai très hâte de sauter sur la patinoire avec les joueurs demain. », a ajouté le nouveau pilote du Drakkar.

En poste avec la formation depuis maintenant deux saisons, Jean-François débutera sa sixième année dans le circuit Courteau. Le natif de Sherbrooke a également été derrière le banc des Voltigeurs de Drummondville, du Titan d’Acadie-Bathurst et des Olympiques de Gatineau au cours de sa carrière.

Le directeur général du Drakkar Pierre Rioux est très content de la nomination de son nouveau pilote. « Nous sommes heureux de pouvoir annoncer la nomination de Jean-François comme nouvel entraîneur-chef. Depuis les deux dernières années, Jean-François a démontré tout son attachement envers notre organisation et la Ville de Baie-Comeau. Il connaît très bien le projet que nous souhaitons mettre en place, ayant lui-même fait partie de l’équation au cours des dernières saisons. L’identité de notre organisation perdurera donc, malgré le changement d’entraîneur. Sa passion et son éthique de travail font de lui un candidat idéal pour poursuivre le travail en cours. Le moment était venu pour Jean-François d’obtenir sa chance comme entraîneur-chef et nous sommes heureux qu’il puisse le faire au sein de notre organisation. », confie le grand patron du département hockey.

Le processus pour trouver un nouvel entraîneur adjoint est déjà entamé par l’équipe. L’organisation tentera de trouver le candidat idéal pour complémenter Jean-François et Antoine Samuel en vue de la prochaine saison.