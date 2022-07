Jean-François Grégoire est nommé D.G. du Drakkar de Baie-Comeau

Départ de Pierre Rioux pour une équipe de la LNH et nomination de Jean-Francois Grégoire au titre de Directeur général hockey et entraîneur-chef

Le conseil d’administration de Hockey Junior Baie-Comeau annonce aujourd’hui la nomination de l’actuel entraîneur-chef de l’équipe au poste de DG hockey. Ce dernier cumulera les deux rôles comme c’est le cas dans la majorité des équipes de la LHJMQ.

Cette nomination fait suite au départ de l’actuel Directeur général hockey, monsieur Pierre Rioux, qui quitte ses fonctions pour joindre une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). «Il s’agit d’une opportunité que je ne pouvais pas refuser malgré mon attachement pour le Drakkar et pour Baie-Comeau. Mes nouvelles fonctions débuteront en septembre mais je ne suis pas encore en mesure de dire pour quelle équipe. Pour le Drakkar, nous avons mis en place une base solide pour les années à venir et je suis certain de laisser le navire entre bonnes mains » a souligné Pierre Rioux.

À l’issue d’un processus de sélection qui s’est déroulé au courant des dernières semaines, le conseil d’administration a arrêté son choix sur Jean-François Grégoire qui possède une solide expérience dans plusieurs sphères dont le développement des joueurs – ce dernier possède d’ailleurs une école de hockey à Sherbrooke – et un réseau de contacts bien établi dans la LHJMQ et auprès des agents de joueurs. «Depuis notre arrivée en poste en tant que nouveau conseil d’administration en octobre 2020, nous misons sur la stabilité pour grandir tous ensemble et atteindre la victoire. La nomination de Jean-François en est un autre exemple et nous sommes assurés de sa volonté de travailler conjointement avec le CA dans notre optique de transparence et de rentabilité. Je prends la parole au nom du conseil d’administration pour souhaiter la bienvenue à Jean-François et souhaiter tout le succès mérité à Pierre pour la suite» a ajouté Julie Dubé, présidente du conseil d’administration.

Jean-François Grégoire mentionne : «Je suis arrivé à Baie-Comeau comme entraîneur adjoint et j’ai accepté le poste d’entraîneur-chef en sachant que nous devions rebâtir l’équipe. Les résultats sont encourageants et je suis très mobilisé pour la poursuite des objectifs que l’on s’est fixés pour les prochaines années. Nos étudiants-athlètes sont contents de jouer à Baie-Comeau et on travaille avec eux à se forger une identité de plus en plus forte. Les partisans sont pour beaucoup dans l’expérience hockey alors on compte sur eux pour venir les voir performer au centre Henry-Leonard».

Les prochaines activités du Drakkar sont le camp d’entraînement qui se tiendra du 15 au 19 août prochain et les matchs hors-concours qui débuteront dès le mercredi 24 août à Baie-Comeau.