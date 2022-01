J.O. de Beijing | Le Canada fièrement représenté par des membres de la LHJMQ

Hockey Canada et le Comité olympique canadien (COC) ont dévoilé les 25 joueurs qui ont été nommés pour représenter Équipe Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, à Pékin, en Chine.

La formation du Canada comprend trois gardiens de but, huit défenseurs et 14 avants, dont six anciens patineurs de la LHJMQ. Les voici :

Les 25 athlètes ont été choisis par le directeur général Shane Doan, le directeur général adjoint et premier vice-président des activités hockey Scott Salmond, et le directeur du personnel des joueurs Blair Mackasey (Montréal, Qc). L’entraîneur-chef Claude Julien (Orléans, Ont.) a également participé à la sélection.

Six joueurs ont également été nommés à une escouade de réserve en vue des Jeux olympiques de 2022, incluant le défenseur Morgan Ellis (Ellerslie, Î.-P.-É./Eisbären de Berlin, DEL) et l’avant Chris DiDomenico (Woodbridge, Ont./HC de Fribourg-Gottéron).

En plus de son entraineur-chef, Équipe Canada pourra également miser sur d’autres anciens de la LHJMQ durant son aventure olympique. Elliot Mondou (Grand-Mère, Qc) a été nommé Entraîneur vidéo après avoir occupé ces mêmes fonctions avec les Cataractes de Shawinigan, tandis que l’ancien des Islanders de Charlottetown, Kevin Elliott (Charlottetown, Î.-P.-É.), agira comme Thérapeute en sport de l’équipe.

Seul membre actif de la LHJMQ à se rendre en Chine, le fidèle Responsable de l’équipement du Drakkar de Baie-Comeau, Brian St-Louis (Hull, Qc), en sera à ses premiers Jeux Olympiques.

Le tournoi de hockey masculin aura lieu du 9 au 20 février au Palais national omnisport et au Centre sportif de Wukesong, à Beijing. Les Canadiens viseront une dixième médaille d’or au total et une première depuis 2014; ils amorcent leur ronde préliminaire face à l’Allemagne le 10 février.

Source : Hockey Canada