Isiah Campbell continue de mettre en lumière le racisme

Février est le Mois de l’histoire des Noirs et, bien que notre société ait grandement évolué ces dernières années, la pente à surmonter est toujours à-pic quand vient le temps d’aborder la diversité dans le monde du hockey.

Isiah Campbell est un attaquant qui a roulé sa bosse dans la LHJMQ en disputant plus de 230 parties entre 2016 et 2021. Celui qui a commencé sa carrière à Saint John, après avoir été repêché par la franchise en 2016, a ensuite été échangé au Cap-Breton, puis à Drummondville, pour éventuellement terminer son stage junior à Shawinigan.

L’automne dernier, l’ailier gauche a été invité au camp des recrues des Canadiens de Montréal. De nature plutôt discret, le colosse de 6’4’’ et 209 livres avoue sans hésitation avoir été victime de propos racistes durant son parcours en tant qu’hockeyeur.

« À l’âge de 18 ans, alors que je jouais pour les Eagles du Cap-Breton, j’ai entendu un commentaire désobligeant à mon endroit alors que j’étais sur la patinoire », se souvient-il.

Campbell était resté de glace face à la situation avant d’immédiatement en parler à son entraîneur de l’époque, qui lui, avait contacté la Ligue. Peu de temps après, Campbell avait obtenu des excuses de l’individu en question.

Il s’agit encore là d’un autre triste exemple de l’ignorance qui règne toujours dans certains arénas de la planète hockey.

« Oui la société avance dans la bonne direction, mais il reste encore du travail à faire », reconnaît Campbell. « Le mouvement Black Lives Matter a beaucoup fait avancer la cause pour lutter contre le racisme. Plusieurs personnalités publiques se sont prononcées dans l’affaire George Floyd, alors ça a permis de sensibiliser les gens. Ce que la NBA a fait pour protester a également lancé un très fort message », ajoute-t-il.

À la suite de son stage dans la LHJMQ, c’est à l’Université Concordia qu’Isiah Campbell a décidé de poursuivre ses études ainsi que sa carrière de joueur. Présentement à égalité au sommet des meilleurs pointeurs des Stingers avec une récolte de 10 points en seulement neuf rencontres, les solides performances de Campbell n’ont pas été suffisantes pour empêcher des propos désobligeants à son endroit.

Plus tôt cette saison, Campbell a encore une fois été victime d’un commentaire raciste à son égard. Heureusement, le pilote des Stingers de Concordia, Marc-André Élément, a réagi rapidement et a aussitôt contacté la ligue et les officiels. Même s’il n’y a pas eu de suite, Campbell se dit heureux que son entraîneur ait pris l’affaire en main.

« C’est signe que ce genre de commentaire n’est plus acceptable. Mon entraîneur a pris l’affaire au sérieux et a parlé à la ligue rapidement », mentionne-t-il. « Je ne m’attendais pas à des excuses, faute de preuves, mais je voulais que nous nous fassions entendre pour sensibiliser les gens à ces propos inacceptables. »

À long terme, l’attaquant veut bien faire avec les Stingers afin de s’attirer les regards des recruteurs professionnels. Le natif de Pierrefonds a la Ligue américaine dans sa mire, mais il considère aussi l’option d’un jour aller jouer en Europe.

L’étudiant en arts et sciences désire éventuellement orienter sa carrière vers les finances mais, pour le moment, il se contente de pratiquer le sport qu’il aime tant, tout en continuant de rendre ce dernier plus divers et plus inclusif.