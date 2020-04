Implication communautaire | Zachary Emond (Huskies)

Le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda a fait la démonstration des qualités de leadership autant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Après avoir enfilé l’uniforme des Huskies pour les trois dernières années, Émond a mené la charge pour s’investir dans la communauté avec ses coéquipiers.

Quand le temps est venu pour représenter l’équipe dans la ville, Zachary a toujours été le premier à lever la main à prendre part à différentes activités. Toujours attentif au bien-être des autres, il a fait plusieurs visites qui ont eu un impact important dans la vie des gens, tout spécialement les jeunes.

En décembre dernier, Émond et quelques-uns de ses coéquipiers ont fait un arrêt à l’Hôpital de Rouyn-Noranda où ils ont visité des patients, principalement dans les départements de pédiatrie et d’oncologie. Les aptitudes d’unification d’Émond ont rapidement été décelées.

Dans le département d’oncologie, le gardien de but et ses coéquipiers ont été visiter quelques jeunes enfants qui souffrent du cancer. Émond a pris le temps de discuter avec chacun d’eux, mais a également écouté les parents pour mieux comprendre leur réalité. Il prêche par l’exemple et a démontré à ses coéquipiers ce que c’est de démontrer de la compassion ainsi que l’importance de prendre le temps de bien comprendre et d’écouter ces familles dans le besoin. Les regards d’admiration et de reconnaissance qu’a reçu le gentil géant de 6’4 » de la part de ses parents étaient sincères.

Plus tôt cette saison, les joueurs des Huskies ont été invités pour une journée littéraire au Noranda Schoool. Puisque la mère de Zachary a sa propre garderie à la maison, Émond connaissait l’impact positif qu’il pourrait avoir sur les jeunes et le rôle de grand frère qu’il peut avoir pour eux. Il a eu une belle influence sur ces enfants lors de cette journée, en prenant le temps de lire des histoires ou de jouer à des jeux interactifs avec eux. Il a même expliqué l’importance que l’école, la lecture et la persévérance auront sur leur vie.