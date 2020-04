Implication Communautaire | Xavier Simoneau (Voltigeurs)

Xavier Simoneau disputait une troisième saison avec les Voltigeurs cette année et le vétéran s’est avéré un choix idéal pour hériter du « C » de capitaine de l’équipe. Un leader naturel, Simoneau a non seulement mené les siens au niveau des statistiques, mais aussi dans les activités communautaires.

L’été dernier, il a accepté d’être le porte-parole de l’organisme Autisme Centre-du-Québec. Des casquettes des Voltigeurs aux couleurs de l’organisme ont été conçues afin d’amasser des fonds et de sensibiliser les gens à cette cause. En tant que porte-parole, Simoneau a aidé à promouvoir leur vente et, quelques semaines plus tard, les 400 casquettes fabriquées étaient toutes vendues!

Une fierté pour Xavier a certainement été de développer le projet des « Amis à Simy ». L’initiative récompense des enfants qui ont accompli de bonnes actions, souligne les efforts de ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, qui combattent la maladie ou qui vivent des moments plus difficiles en leur permettant d’assister gratuitement à un match des Voltigeurs et de rencontrer Xavier après la rencontre. Près de 200 enfants méritants ont été reçus cette saison!

Voulant toujours inspirer les jeunes, Simoneau s’est impliqué auprès du hockey mineur de Drummondville en participant à la Clinique des Coachs. Xavier a aussi participé à plusieurs visites scolaires où il n’a pas hésité pas à discuter, signer des autographes et prendre des photos avec les jeunes. Le #81 a aussi participé à une vidéo du Centre d’écoute et de prévention du suicide (CEPS) de Drummondville pour sensibiliser les gens à la cause et les encourager à miser sur des chandails thématiques portés par les joueurs et mis en encan pour amasser des fonds pour le CEPS.

Avec deux de ses coéquipiers, le capitaine s’est aussi rendu au Centre de pédiatrie de l’hôpital Sainte-Croix durant les fêtes pour visiter et s’entretenir avec des patients. Le jeune homme de 18 ans était aussi le président d’honneur lors de la Collecte de sang des Voltigeurs.