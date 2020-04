Implication communautaire | Tristan Bérubé (Titan)

Tristan Bérubé a été un véritable modèle au sein de l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst cette saison et il mérite ardemment cette reconnaissance pour ses diverses contributions au bien-être de la communauté locale. À travers ces différentes actions réalisées à l’extérieur de la patinoire, Tristan a démontré à plusieurs reprises qu’il serait un candidat idéal pour recevoir le Trophée du Joueur humanitaire.

Dès le début de la saison, Tristan a participé à plusieurs initiatives communautaires dans lesquelles le Titan était impliqué. Le gardien de but de 20 ans a visité à plusieurs occasions l’Unité des vétérans Robert J. Knowles, où il a notamment pris le temps de discuter avec d’anciens combattants, en plus de leur livrer quelques peluches récoltées lors de la populaire soirée des toutous. Bérubé a également sauté sur la patinoire avec de jeunes hockeyeurs locaux en assistant à plusieurs séances d’entraînement de l’Association de hockey mineur de Bathurst. Il a également participé à la collecte de denrées Rotary en octobre.

Malgré son horaire très chargé en tant qu’étudiant-athlète, Bérubé a toujours été le premier à se porter volontaire pour redonner à la communauté. « Dites-moi seulement où et quand et je serai présent », a-t-il répété à plusieurs reprises. Même s’il n’a passé que sa dernière année junior majeur à Bathurst, il a laissé sa marque dans la communauté et il s’est assuré de montrer l’exemple pour la prochaine génération de joueurs du Titan.