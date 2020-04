Implication communautaire | Nicolas Ouellet (Foreurs)

Avec plus de 200 matchs disputés dans l’uniforme des Foreurs, Nicolas Ouellet est devenu une figure importante dans la communauté de Val-d’Or.

Le vétéran de 21 ans a pleinement profité de sa dernière campagne dans le junior majeur afin de laisser un impact positif dans la communauté. Pour se faire, il a pris part à une multitude d’activités sociales avec les Foreurs.

Lors de la Journée de rêve McDonald, il a démontré beaucoup d’intérêt envers les jeunes participants durant les portions de la pratique, de la visite et du repas. Il a pris le temps d’interagir avec eux, de répondre à leurs questions et de les mettre à l’aise. De plus, Ouellet est un des seuls joueurs à s’impliquer pour le Grand McDon, lui qui se déroule annuellement après les séries.

N’ayant pas froid aux yeux sur la patinoire, Ouellet n’a pas eu peur du froid abitibien non plus puisqu’il a fièrement participé à la Guignolée des médias cet hiver. L’attaquant a aussi été le seul joueur des Foreurs à donner du sang durant la collecte Héma-Québec de 2019.

Ouellet est très impliqué auprès des jeunes de la communauté. Il est le parrain des Islanders, une équipe de hockey mineur de la région, et il a activement participé dans la tournée des écoles primaires. Ouellet a toujours fièrement donné de son temps, notamment lors du cours d’éducation physique des jeunes de l’école Papillon d’Or, du patinage libre avec l’école Fatima ainsi qu’en tant que conférencier à l’école Ste-Marie.

Nicolas est également très apprécié par son implication dans la vie quotidienne de sa famille de pension. Il participe aux tâches ménagères, respecte les règles de la maison et s’occupe du chien de la famille. De plus, Ouellet transporte parfois en voiture les enfants jusqu’à certaines activités, il assiste à leurs compétitions sportives et discute et joue avec eux à la maison.