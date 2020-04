Implication communautaire | Nicholas Deakin-Poot (Sea Dogs)

Plus de 1 500 kilomètres séparent Georgetown en Ontario, ville natale de Nicholas Deakin-Poot, et Saint John au Nouveau-Brunswick. Cependant, cette distance n’a jamais empêché l’attaquant de se sentir comme à la maison avec les Sea Dogs et de redonner à sa communauté adoptive.

Un jeune homme incroyable avec une éthique de travail exceptionnelle et qui s’assure toujours du bien-être d’autrui, Nicholas est devenu un leader pour ses jeunes coéquipiers et un ambassadeur extraordinaire des Sea Dogs au sein de la communauté.

Cette saison, Nicholas a participé à toutes les activités communautaires organisées par l’organisation, il a vraiment tiré son épingle du jeu comme ambassadeur de la franchise en prenant le temps d’échanger avec les amateurs et de tisser un lien positif avec les membres de la communauté.

Il a été une figure clé de la Classique annuelle de hockey de rue, un partenariat entre les Sea Dogs et Top Corner Hockey, un organisme local à but non lucratif qui aide des jeunes en difficulté à pratiquer le hockey en leur donnant de l’équipement, du temps de glace ainsi que du mentorat.

Plus tôt cette saison, Nicholas a visité le Saint John Regional Hospital où CJ, un jeune soutenu par Top Corner Hockey, était traité pour la fibrose kystique. Nicholas lui a amené quelques items à l’effigie des Sea Dogs et l’a invité à un match local. Lorsque sa situation s’est améliorée, CJ a assisté au match du 17 février, où il a eu la chance de lire l’alignement partant aux joueurs dans le vestiaire.

Nicholas a également participé à une activité qui regroupe une douzaine de groupes de hockey mineur et scolaire, qui ont assisté à une pratique des Sea Dogs, visité le vestiaire et terminé la journée avec un party pizza.

Mis à part les activités organisées par l’équipe, Deakin-Poot a investi du temps pour aider ses frères et sa soeur de pension à réaliser leur rêve de hockey; il a donné un coup de main pour les pratiques des jeunes garçons de 14 et 16 ans et il a aidé à entraîner l’équipe de la fillette de 10 ans.

Maintenant âgé de 21 ans, la carrière de Deakin-Poot au hockey junior majeur prend fin, mais l’héritage qu’il a laissé va perdurer sur une bien plus longue période à Saint John.