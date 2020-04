Implication Communautaire | Nathan Légaré (Drakkar)

Nathan Légaré a été nommé capitaine du Drakkar de Baie-Comeau au cours de la dernière saison et il a immédiatement pris son rôle de leader à cœur. Celui qui sert présentement de visage à l’organisation est très en demande lors des événements communautaires et il prend toujours le temps d’interagir avec les partisans.

Le seul joueur du Drakkar repêché dans la LNH, Légaré a partagé l’expérience de son premier camp d’entraînement avec les Penguins de Pittsburgh avec ses jeunes coéquipiers, mais il le fait aussi souvent avec les partisans qui abordent le sujet avec lui. En plus de partager ses histoires, l’attaquant de 19 ans prend toujours le temps de répondre aux autres questions des fans et prend un réel intérêt envers ceux-ci.

Que ce soit en assistant à des fêtes d’enfants, en patinant avec les partisans, en visitant les écoles et partenaires, ou en se présentant à des séances d’autographes et à des soupers-bénéfices, Légaré est toujours là pour mettre le sourire aux lèvres de tous. Il est conscient de l’exemple qu’il donne aux enfants qui l’admirent et de l’effet qu’il a au sein d’une communauté tissée aussi serrée que celle de Baie-Comeau.