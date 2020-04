Implication communautaire | Matthew Welsh (Islanders)

Matthew Welsh en a fait beaucoup cette saison, non seulement pour la communauté de Charlottetown, mais également pour l’ensemble des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard. En raison de son altruisme, de ses actions charitables, du don de son temps personnel ainsi que des relations spéciales qu’il a créées au fil du temps avec plusieurs familles locales, Welsh est devenu l’un des joueurs les plus populaires de l’histoire de la franchise.

Dès ses débuts dans la LHJMQ à 16 ans, Welsh a profité de son statut de modèle afin d’apporter du positivisme et de la joie aux partisans des Islanders. Toujours l’un des premiers à proposer ses services pour des événements communautaires, le gardien de 20 ans a mis la barre très haut en ce qui a trait à la signification d’être un Islander de Charlottetown à l’extérieur de la patinoire.

Un des programmes que Welsh chérit énormément est celui de la Children’s Wish Foundation. Année après année, il s’implique sans relâche dans les initiatives de la fondation et il est toujours partant pour rencontrer un enfant qui a besoin d’une présence positive dans sa vie. Peu importe s’il est fatigué ou non après une partie, Welsh est au premier rang pour signer des autographes ou encore prendre du temps pour que chaque jeune se sente très spécial en prenant une photo avec eux. Welsh a aussi continué de soutenir les enfants malades de toutes les manières imaginables, que ce soit en envoyant des vidéos ou des mots d’encouragement alors que ceux-ci combattent leur maladie.

Le travail de Welsh avec les enfants se transporte même dans les salles de classe. Tout au long de la saison 2018-2019, le gardien a travaillé avec trois étudiants âgés entre 9 et 11 ans à l’école primaire. Il a investi une heure par semaine avec chacun d’eux, prenant ainsi le rôle de grand frère en planifiant des activités, des jeux de société ou en agissant comme tuteur.

Cette saison, Welsh fut un joueur-ambassadeur de Hockey Gives Blood ainsi que de la Société canadienne du sang. Son engagement en tant que joueur-ambassadeur a poussé d’autres hockeyeurs à travers la LCH à s’intéresser non seulement à ce projet, mais également à d’autres initiatives communautaires.