Implication communautaire | Kieran Craig (Olympiques)

Kieran Craig est originaire d’Alexandria, une partie francophone de l’est de l’Ontario. Kieran parle donc couramment le français et l’anglais et il suit actuellement les traces de Claude Giroux et Paul Byron, deux Franco-Ontariens, qui ont fait un séjour avec les Olympiques de Gatineau avant d’éventuellement faire le saut dans la Ligue nationale de hockey.

En plus d’être un redoutable joueur de hockey, celui qui vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec une récolte de 48 points en 64 rencontres excelle aussi sur les bancs d’école et auprès de sa communauté.

Depuis qu’il s’est joint aux Olympiques l’année dernière, Kieran Craig a pris part à une multitude d’activités communautaires. En collaboration avec Héma-Québec, Craig s’est rendu à l’École secondaire de l’Île plus tôt cette saison afin de participer à une collecte de sang en l’honneur d’une ancienne étudiante de l’institution, Flavie Jubinville, décédée d’un cancer en 2015.

Craig a aussi effectué d’autres visites dans les écoles de la région, notamment pour prendre part à des activités sportives avec les jeunes, ou bien pour leur donner des conférences sur la persévérance scolaire. Il a fait de même auprès des équipes de hockey mineur de la région, de même que pour les jeunes dans sa communauté d’Alexandria.

Un véritable ambassadeur pour l’organisation des Olympiques, Craig a aussi visité des enfants hospitalisés et d’autres patients de l’unité de pédiatrie de l’Hôpital de Gatineau et de la clinique de pédiatrie Le Copain. Il a pris le temps qu’il fallait pour rencontrer les patients, discuter avec eux et, bien sûr, s’assurer de les faire sourire avant de quitter!