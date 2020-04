Implication communautaire | Kevin Mandolese (Eagles)

Au fil des années, Kevin a démontré beaucoup de volonté à vouloir soutenir les patients du Cape Breton Regional Hospital. Il s’est notamment associé avec Egor Sokolov et Kyle Havlena pour investir leur propre allocation monétaire pour acheter des billets de match pour les patients pédiatriques afin que ceux-ci puissent assister aux parties locales. Il s’agit d’un répit des visites régulières à l’hôpital pour ces enfants malades de la région pour qui cette soirée représente une partie de plaisir à l’aréna en compagnie de leur famille.

Mandolese a également contacté le fabricant Bauer pour obtenir un équipement de couleur verte qu’il a porté lors de la partie annuelle des chandails irlandais. L’équipement qu’il a vêtu au cours de ce match a été mis à l’encan et a permis d’amasser pas moins de 15 466$ pour le Cancer Patient Care Fund, un fond qui offre notamment un soutien financier pour dépenses reliées au transport ou aux médicaments des personnes malades.

L’année dernière, Kevin a confirmé que sa personnalité et son grand coeur sont deux de ses plus grands atouts. Depuis qu’il a joint les Eagles en 2016, Kevin a été accueilli par la famille de Ryan et Jennifer MacPherson, ainsi que leurs enfants Boyd (6 ans) et Ella (17 mois).

En avril 2019, Ella, alors âgée de cinq mois, a reçu un diagnostic d’une maladie osseuse génétique rare appelée ostéopétrose. La jeune fille et ses parents ont dû passer quelques mois à Toronto pour qu’elle puisse recevoir une transplantation de la moelle osseuse. Au cours de cette période, Kevin a agi comme le grand frère de Boyd, lui permettant de garder un semblant de normalité dans sa vie malgré ces moments très difficiles.

Il avait de nouveau fait appel à Bauer pour créer des jambières toutes spéciales pour Ella durant sa bataille. Depuis, les jambières jaunes de Mandolese abordent la mention « Tous pour Ella » sur le côté. Cet hommage de Kevin à Ella confirme qu’il est la personne toute désignée pour ce prix.