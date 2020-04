Implication communautaire | Jacob Hudson (Wildcats)

Jacob Hudson est un leader exceptionnel pour l’organisation des Wildcats de Moncton, autant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Ce dernier est un exemple parfait d’implication communautaire. Il est toujours l’un des premiers à se porter volontaire pour donner son temps dans diverses activités et il met de l’avant ses propres initiatives pour faire des jeunes partisans sa priorité.

À plusieurs d’une reprise, Jacob a assisté à des parties de hockey mineur de certains des plus grands partisans des Wildcats, et ce, de son propre chef. Il a même assisté à une collecte de fonds au cours de la saison pour supporter un groupe de partisans, eux qui supportent continuellement son équipe.

En plus d’avoir créé de très forts liens avec les supporteurs de la région de Moncton, Jacob a fait preuve de leadership en démontrant l’importance de l’engagement communautaire aux jeunes joueurs de l’équipe. Il leur a fait comprendre qu’ils doivent redonner aux gens qui viennent les encourager soir après soir.

Au cours de la saison, Jacob a également participé à plusieurs événements de hockey mineur, assisté à plusieurs activités de commanditaires, été un acteur important de la collecte de sang des Wildcats et bien encore. Il a même agi comme serveur au Montana’s et au Kelsey’s, une idée lancée par ces commanditaires. Hudson a aussi aidé à promouvoir les soirs de matchs importants, en plus d’être une figure importante des événements annuels de l’équipe tels que la coupe de hockey de rue des Wildcats et la séance de patinage avec les détenteurs de billets de saison.

Dans chacune de ses apparitions dans les activités d’équipe, Jacob va toujours ressortir du lot et avoir un impact positif. Il prend toujours le temps de socialiser avec les partisans et s’assure que tous les gens présents se sentent comme s’ils faisaient partie de l’équipe. Il est un réel joyau pour la communauté de Moncton ainsi qu’un exemple pour tous par sa personnalité extravertie et sa compassion.