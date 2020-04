Implication communautaire | Gabriel Denis (Cataractes)

Gabriel Denis a été un fier porte-couleur des Cataractes de Shawinigan depuis la saison 2016-2017.

Après avoir été nommé capitaine de l’équipe à l’aube de la dernière saison, le leadership de Denis a été mis à contribution à plusieurs reprises au cours de l’année. À plus d’une occasion, on lui a demandé de participer à différentes activités sociales à Shawinigan et le vétéran a toujours répondu à l’appel avec un sourire. Il n’a jamais manqué une occasion pour redonner à la communauté.

Un leader naturel qui a constamment amélioré ses performances sur la patinoire au fil des années, c’est définitivement à l’extérieur de la patinoire qu’il a prêché par l’exemple. Généreux et avec un grand coeur, l’attaquant a été un modèle de premier plan non seulement pour ses coéquipiers, mais également pour les jeunes partisans des Cataractes.

Le capitaine de l’équipe a donné également de son temps en participant à plusieurs reprises à des visites d’écoles au cours de l’année, incluant une conférence à des étudiants du Séminaire Sainte-Marie qui étudient dans le programme hockey. Il a également rencontré quelques jeunes lors de la semaine de relâche dans le cadre d’une séance de patinage organisée par les Cataractes.

L’hiver dernier, Denis et quelques-uns de ses coéquipiers ont décidé de visiter les patinoires extérieures locales dans l’objectif de rencontrer et de jouer avec de jeunes partisans. C’était un rêve qui devenait réalité pour ces jeunes qui regardaient leurs idoles avec des étoiles dans les yeux.

Peu importe le geste, le temps qui doit être investi ou encore la cause soutenue, Gabriel Denis est toujours partant pour avoir un impact positif dans la vie des gens de la communauté.