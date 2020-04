Implication communautaire | Dylan Schives (Remparts)

Dylan Schives a conclu sa deuxième saison dans la LHJMQ et dans l’uniforme des Remparts de Québec. Depuis son arrivée, son équipe l’a rapidement identifié comme un excellent ambassadeur dans la communauté. Il est pleinement dédié à faire briller les Remparts peu importe où il se retrouve.

Toujours prêt à investir son temps personnel dans différentes activités humanitaires et promotionnelles, Schives est le premier à convaincre ses coéquipiers à se joindre à lui pour en faire autant. Originaire de Tilbury en Ontario, il connait l’importance d’avoir une communauté tissée serrée et démontre exactement ces valeurs dans la manière qu’il interagit avec les partisans.

Un anglophone qui sait s’exprimer en français, Dylan est toujours à l’avant-scène de la plupart des activités d’équipe et est rapidement devenu un des favoris des partisans, surtout les plus jeunes. Alors qu’il sait très bien que sa générosité et son ouverture d’esprit lui permettent d’être un excellent modèle pour ses coéquipiers, ces qualités lui permettent aussi d’être un excellent exemple pour la jeune génération des partisans de Québec.

Au cours des deux dernières années, Dylan a développé des liens très solides avec la communauté. Il a rencontré, discuté et écouté les jeunes qui ont fait face à différentes épreuves dans leur vie quotidienne. Il a été particulièrement été touché par l’histoire de Maxime – un fervent partisan des Remparts qui souffre du Syndrome de Down.

Maxime a assisté à la plupart des parties des Remparts et des activités de l’équipe à l’extérieur de la patinoire. Après être devenu une figure familière, Maxime se sent vraiment comme faisant partie de l’équipe, et Dylan a été un facteur clé dans cette nouvelle réalité. Le défenseur a pris Maxime sous son aile, et il est toujours proche et souriant lorsque les deux se croisent lors d’un événement.