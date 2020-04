Implication Communautaire | Anthony D’Amours (Océanic)

Anthony D’Amours est un grand homme avec un grand cœur! Un natif de Trois-Pistoles, le généreux défenseur de l’Océanic de Rimouski vit, pense et agit comme les gens du Bas-Saint-Laurent. C’est pourquoi il est aussi naturel pour lui de s’investir au sein de la communauté.

Celui qui a porté cette saison le « C » de capitaine par intérim de l’Océanic est véritable leader au sein de ses coéquipiers, non par ses paroles, mais certainement par ses actions.

D’Amours a été nommé ambassadeur principal du Mois des petits héros en février dernier et il s’est assuré d’impliquer ses coéquipiers Isaac Belliveau, Nathan Ouellet et Luka Verreault dans le projet de la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski.

Ensemble, ils ont joué à des jeux et discuté avec les enfants malades confinés à l’hôpital. Ils leurs ont offert des items autographiés et plusieurs autres souvenirs. D’Amours a aussi été jumelé à la petite Charlie pour le mois puisque, comme lui, elle est épileptique. Les deux ont donc pu échanger sur la maladie, tout en s’encourageant mutuellement dans leurs aventures.

Mais la générosité du défenseur de l’Océanic ne s’arrête pas là. D’Amours avait été le premier à encourager Samuel Finn, un ancien de la LHJMQ voulant honorer son frère en établissant un record Guinness pour le plus de burpees complétés en 12 heures. En compagnie de ses coéquipiers, D’Amours avait complété des burpees dans une vidéo sur les médias sociaux, ce qui avait attiré beaucoup d’attention à la campagne de financement de Samuel Finn.

Anthony y était aussi allé d’une autre vidéo virale dans laquelle il rendait hommage à Alec Reid, un ancien de la LHJMQ qui souffrait lui aussi d’épilepsie et qui est malheureusement décédé des complications de la maladie l’année dernière. D’Amours a aussi participé au Défi des têtes rasées afin d’amasser des fonds pour combattre le cancer, il a amassé des sous pour les associations de hockey mineur locales au Patin-O-Thon de l’Océanic, il a pris part à de nombreuses collectes de sang, et bien plus encore!