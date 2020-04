Implication communautaire | Alexis Gravel (Mooseheads)

Il est rare de trouver des personnalités publiques qui comprennent aussi bien la puissance de leur statut et qu’ils en prennent avantage pour redonner à la communauté. Cette année, un des joueurs qui a parfaitement compris ce rôle chez les Mooseheads est le gardien Alexis Gravel.

Alexis a amorcé la saison avec une maturité renouvelée et l’intention d’être un modèle chez les Mooseheads autant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. Dès le départ, il a pris l’engagement personnel d’être davantage impliqué dans la communauté.

Il a visité des équipes de hockey mineur à plusieurs reprises, notamment à Dartmouth où est situé le centre d’entraînement des Mooseheads. Il a pris ces initiatives par lui-même sachant très bien que ces petites 20 minutes supplémentaires sur la glace auraient un impact important pour les jeunes hockeyeurs qu’il visite.

Alexis a également demandé de prendre part à davantage d’activités communautaires organisées par l’organisation des Mooseheads comme les visites mensuelles au IWK Children’s Hospital ainsi que dans des écoles locales. Il a vu dans ces différentes activités l’opportunité de profiter au maximum de son passage à Halifax, gardant en tête que sa présence pourrait amener un certain rayon de soleil dans la vie de ces enfants qui traversent une période difficile.

Toutefois, Gravel a poussé ses efforts dans la communauté encore plus loin. Suite à son retour à Halifax après la période des fêtes, Alexis a appris la terrible nouvelle que son père de famille de pension a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage. Il a immédiatement mis sur pied une campagne de financement GoFundMe pour amasser des fonds pour Phil et ses traitements. Il a par la suite annoncé que pour chaque victoire d’Halifax, il allait donner 15$ à la cause et que pour chacun des dons de 5$ du public, il courrait la chance de remporter un bâton signé par tous les joueurs des Mooseheads. Gravel a également démontré son soutien envers Phil en se rasant les cheveux afin que son père de pension ne se sente pas seul dans cette étape difficile de perte de cheveux entrainé par les traitements de chimiothérapie.

Alexis est également devenu un ambassadeur de la campagne Hockey Gives Blood. Quand on l’a questionné à savoir pourquoi il avait accepté, il a mentionné que Phil était un donneur de sang régulier, donc il s’agissait d’une autre belle occasion de démontrer du soutien à son père de pension. À titre d’ambassadeur, Alexis a aidé à organiser la clinique de groupe sanguin des Mooseheads, qui a permis à chacun des joueurs de découvrir son groupe sanguin.