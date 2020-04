Implication communautaire | Alex-Olivier Voyer (Phoenix)

L’implication communautaire est une valeur de premier plan au Phœnix de Sherbrooke. L’organisation est cohérente avec la mission de la LHJMQ de former, non seulement des joueurs de hockey, mais aussi des citoyens à part entière.

Au Phœnix, un joueur ressort particulièrement du lot : Alex-Olivier Voyer.

Dès son arrivée avec le Phœnix, il a énoncé très clairement son désir de s’impliquer dans la communauté et l’importance que cela avait pour lui. Alex-Olivier est originaire de Sherbrooke et il est fier de sa région.

Ayant lui-même côtoyé des joueurs du junior lorsqu’il était petit, il est très conscient de l’impact que peut avoir un joueur de la LHJMQ sur de jeunes partisans. Ce qui distingue Alex-Olivier des autres joueurs est sans aucun doute son esprit d’initiative et sa facilité à aller vers les gens.

Après avoir été coprésident d’honneur de la collecte de sang du Phoenix, d’avoir participé à une multitude d’activités avec les partenaires et les partisans, d’avoir visité bon nombre d’écoles de la région et des équipes de hockey mineur, et d’avoir créé son propre concours qui vise à faire vivre la journée typique d’un hockeyeur en saison estivale, Alex-Olivier Voyer souhaitait mettre sur pied un projet qui allait venir en aide aux personnes dans le besoin.

Il a ainsi créé une collecte sportive en son nom, encourageant les partisans à faire don de morceaux d’équipement sportif neufs qui pourront servir à de futurs jeunes athlètes qui autrement ne pourraient se les procurer.

Pour toutes ces raisons et plus encore, Alex-Olvier est un véritable modèle pour ses coéquipiers, mais aussi pour toutes les personnes qui le côtoient. Celui qui a marqué le plus de but en une saison dans l’histoire du Phoenix s’est assuré qu’on se souvienne de lui pour bien plus que ses performances sur la glace.