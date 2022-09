Les jeunes autochtones patinent dans la LHJMQ depuis plusieurs décennies. Des joueurs comme Everett Sanipass ou plus récemment Francis Verreault-Paul, Mikisiw Awashish et Louis-Philippe Simard ont eu un impact important au sein de leur équipe respective.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont d’ailleurs la réputation d’aligner de nombreux jeunes issus des différentes communautés autochtones de la région. « On en a repêché et plusieurs ont joué avec nous dans le passé. Je pense notamment à Francis Verreault-Paul, qui a été une figure marquante dans l’histoire de notre équipe », raconte l’entraîneur en chef, Yanick Jean.

Le pilote des Sags se réjouit de voir que les jeunes hockeyeurs autochtones ont une place de plus en plus importante dans les différentes organisations du circuit Courteau. Mais il se dit surtout heureux de constater que les épisodes de racisme sont de moins en moins fréquents.

« On en parle plus, on prend beaucoup plus action. On a changé notre mentalité », affirme-t-il. « Avant, c’était tabou, on n’en parlait pas. Je pense que maintenant, le fait d’avoir une journée comme ça (la Journée nationale de Vérité et de Réconciliation) et le fait que nos jeunes grandissent en parlant de ces choses-là, tout ça fait en sorte que ça change beaucoup de choses. »

Colin Ratt, un attaquant qui évolue avec les Olympiques de Gatineau, est du même avis. Il est le premier à reconnaître que les choses évoluent rapidement dans le bon sens. « On voit que ça change, comparativement à ce que c’était dans le passé. Mais, il y a encore du travail à faire », souligne le patineur de 18 ans de Rapid Lake.

Comme plusieurs de ses compatriotes, il a dû trimer dur pour faire sa place dans la LHJMQ. « J’avais l’impression que pour se faire remarquer par les recruteurs, il fallait être deux fois meilleurs que les autres. Il fallait avoir des statistiques incroyables seulement pour qu’on nous regarde. »

Le jeune homme a joué au hockey mineur dans la région de Gatineau parce que ses parents n’avaient pas les moyens de défrayer les coûts du hockey élite. À sa première saison Midget, sa famille décide de l’envoyer à Hawkesbury, en Ontario, pour lui permettre de développer ses habiletés et aspirer à un niveau supérieur.

Colin Ratt admet qu’il a dû faire face à plusieurs situations difficiles sur la patinoire. « J’ai souvent entendu des remarques racistes de la part des joueurs des autres équipes, mais aussi parfois des entraîneurs. Je trouvais ça dégoûtant et blessant, mais je ne voulais pas m’arrêter à ça. »

Fort heureusement, les choses changent. Ses deux frères évoluent dans le hockey mineur et il n’a jamais eu connaissance de ce genre d’incident. « Je suis certain que ça arrive encore à des jeunes autochtones, mais les choses changent tranquillement », avance-t-il.

Le joueur originaire de Rapid Lake a bien l’intention de servir de modèle aux jeunes de sa communauté. Il se fait d’ailleurs un plaisir d’aller jouer au hockey avec eux, quand son horaire le lui permet. Ratt affirme que son père a justement été un modèle pour lui en grandissant.

Le paternel a connu une belle carrière au niveau mineur, conservant une moyenne de plus d’un point par match. « Un recruteur l’aimait beaucoup, mais l’entraîneur de l’équipe n’a jamais voulu lui donner de chance. Il a été victime de plusieurs incidents racistes au cours de sa carrière. »

Il souhaite que son parcours dans la LHJMQ inspire d’autres jeunes autochtones à suivre ses traces et permettra de contribuer à faire changer les choses.