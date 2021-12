« Il faut profiter d’aujourd’hui, car on ne sait pas si on sera là demain »

Le 23 avril 2020 restera une date gravée à jamais dans la tête de l’attaquant des Sea Dogs de Saint John, William Dufour. Ce jour-là, il a accompagné sa mère Karine lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein. Ensemble, ils ont gagné le combat le plus important d’une vie, celui du cancer.

La vie n’a jamais été tendre envers Karine Côté qui, depuis ses 40 ans, sentait que le vent avait enfin tourné en sa faveur avec de plus grandes responsabilités au sein de son entreprise et l’achat d’un condo dans le secteur de Lebourgneuf, dans la région de Québec. C’est lors d’un rendez-vous annuel chez le médecin que tout a basculé.

« J’avais passé une mammographie en 2018 en raison de douleurs, mais les médecins n’avaient rien trouvé », raconte la mère de William Dufour. « En janvier 2020, j’ai demandé à mon médecin de famille quelle serait la suite. Il m’a envoyé passer une nouvelle mammographie et une biopsie ».

Le 22 avril, elle reçoit un appel déchirant de son médecin lui demandant de venir accompagnée à l’hôpital le lendemain. « Je le savais », se remémore-t-elle. La LHJMQ étant en pause en raison de la pandémie de la COVID-19, son fils l’accompagne à l’hôpital où le diagnostic tombe : cancer du sein stade 1, grade 2. « À ce moment, tout arrête. William m’a tenu la main et je me suis mise à pleurer ».

J’ai toujours acheté tous les chandails des matchs en rose pour la cause sans savoir ce qui m’attendait le 23 avril 2020. Les Sea Dogs ont demandé à Will si je pouvais effectuer la mise au jeu officielle du match en rose du 13 novembre prochain… Mon coeur a fondu 🏒🥅💙🤍🖤🎗💗 pic.twitter.com/NIrXA3OpKm — Karine Côté (@KarineCote1974) October 30, 2021

L’attaquant des Sea Dogs se souvient très bien de cette journée. « C’est une bonne claque dans la face. Cependant, la terre n’arrête pas de tourner pour autant. J’ai reçu beaucoup de soutien de mes amis, dont Xavier Simoneau. Je savais que je n’étais pas seul là-dedans », dit-il.

Au début du mois de juin, une opération visant à enlever la masse cancéreuse est un succès. La mère de l’espoir des Islanders de New York a dû se déplacer chaque jour pendant un mois à l’Hôtel-Dieu de Québec pour y recevoir des traitements de radiothérapie, suivis par l’hormonothérapie, une pilule prise à la maison. Même si les effets secondaires ont été terribles pour celle qui a échappé à la chimiothérapie, Karine a su rester positive malgré tout.

« Tu n’as pas le choix. Au final, c’est 75% de la guérison. Je ne me suis pas laissée abattre. Je suis en vie et je suis là. J’étais épuisée et, parfois, je braillais ma vie en allant me coucher. Je me demandais pourquoi tout ça m’arrivait à moi. Je me suis battue pour mon fils », dit-elle avec fierté.

Le support de l’entourage de Karine et William a été important. « Ma pension de Drummondville est descendue nous porter beaucoup de plats déjà faits. La COVID a été un bon timing, car j’ai pu être à la maison tout le temps avec ma mère », souligne l’attaquant qui se retrouve présentement parmi les meilleurs pointeurs du circuit Courteau.

William Dufour fights for his mom,

Karine, who will be one of the cancer survivors doing our ceremonial puck drop tonight 💜#HockeyFightsCancer pic.twitter.com/ThYisSjGjO — Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) November 13, 2021

« Je devais déménager et je n’avais pas du tout de force. William a dû s’occuper de beaucoup de choses malgré lui, même lorsque ça ne lui tentait pas. Il en a fait énormément », souligne la mère de celui qui devait continuer de s’entraîner en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de juin dernier.

Si Karine Côté raconte son histoire aujourd’hui, c’est pour sauver des vies. « Il faut être à l’écoute des moindres petites choses et ne pas se gêner de demander une mammographie. Il faut profiter d’aujourd’hui, car on ne sait pas si on sera là demain », affirme celle qui a perdu son père du cancer alors qu’elle avait 30 ans.

_

Depuis quelques années, les équipes la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue nationale de hockey se mobilisent au mois de novembre dans le cadre du mouvement Le hockey pour vaincre le cancer. C’est pourquoi, le 13 novembre dernier, l’organisation de Saint John était honorée lorsque Karine a accepté d’effectuer la mise au jeu protocolaire dans le cadre du Match en rose des Sea Dogs.