Huit joueurs à surveiller à la Coupe Université 2020 

La rondelle sera mise en jeu à la Coupe Université d’U SPORTS 2020 à Halifax en Nouvelle-Écosse jeudi, marquant le début d’un tournoi de quatre jours à huit équipes qui réunit les trois champions d’association de cette année, notamment les Reds de l’UNB, champions nationaux en titre.

Alors que le tournoi se mettra en branle avec 165 anciens de la Ligue canadienne de hockey au sein des formations participantes, voici huit joueurs à surveiller à l’édition de cette année :

Taran Kozun – Après une saison qui lui a valu une place au sein de la Première équipe d’étoiles nationale et le titre de gardien de but de l’année d’U SPORTS, le gardien des Huskies de la Saskatchewan est revenu en force cette saison en menant l’Association Canada West avec 17 victoires, un pourcentage d’arrêt de .931, une moyenne de buts alloués de 1,87 et cinq jeux blancs pour être aussi choisi gardien de but de l’année et joueur de l’année de son association. Kozun, 25 ans a passé trois saisons dans la Ligue de l’Ouest, de 2012 à 2015 avec les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle.

Franco Sproviero – Disputant sa première saison avec les Mustangs de Western, Sproviero a été un joueur très utile pour sa nouvelle formation, amassant 33 points, notamment 14 buts et 19 passes après 24 matchs, au premier rang de son équipe et au cinquième rang de Sport universitaire de l’Ontario et au premier rang chez les recrues de l’association. Pour ses efforts, Sproviero a été sacré recrue par excellence de la division Ouest de SUO. L’athlète de 21 ans s’est joint aux Mustangs en 2019-2020 après trois saisons complètes avec le Sting de Sarnia, l’équipe de sa ville locale, de 2016 à 2019.

Ryan Valentini – L’attaquant des Gryphons de Guelph entreprend le tournoi national de fin de saison avec une récompense à son actif, soit une place au sein de la Deuxième équipe d’étoiles d’U SPORTS, représentant la division Ouest de SUO après une solide prestation où il a conclu la campagne avec une production de plus d’un point par match et à égalité au deuxième rang des marqueurs des siens avec 15 buts et 24 passes en 28 matchs. Valentini, qui a partagé son séjour dans la Ligue de l’Ontario avec les Knights de London et les Wolves de Sudbury, de 2014 à 2017, espère ajouter un autre trophée à sa collection.

Mitchell Balmas – Après avoir mené les marqueurs des Eagles de Cape Breton la saison dernière avec 82 points en 64 matchs, l’athlète néo-écossais a poursuivi sur sa lancée offensive à sa première saison chez les Huskies de St. Mary’s avec 43 points, notamment 17 buts et 26 passes en 27 matchs, pour remporter le trophée A.J. MacAdam décerné à la Recrue de l’année de Sport universitaire de l’Atlantique. Balmas, 21 ans, s’est joint aux Huskies après cinq saisons dans la LHJMQ chez les Islanders de Charlottetown, les Olympiques de Gatineau, le Titan d’Acadie-Bathurst et les Eagles.

Samuel Harvey – Concluant son parcours junior la saison dernière soulevant la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda la saison dernière, Harvey obtient une autre occasion de remporter un titre ce printemps au sein des Reds de l’UNB, champions en titre. À sa première saison au Nouveau-Brunswick, il a connu une autre saison réussie en remportant 14 de ses 16 matchs tout en terminant au deuxième rang des gardiens de Sport universitaire de l’Atlantique pour la moyenne de buts alloués de 1,87 et son pourcentage d’arrêt de .912. Âgé de 22 ans, Harvey a passé toute sa carrière dans la LHJMQ avec les Huskies, de 2014 à 2019.

Rylan Toth – Avec un parcours rempli d’honneurs et de réalisations, Toth compte mener les Thunderbirds de l’UBC dans le cercle des vainqueurs de la Coupe Université d’U SPORTS, comme il l’a fait en 2017 quand il a mené les Thunderbirds de Seattle à la conquête du titre de la Coupe Ed Chynoweth de champion de la Ligue de l’Ouest. Cette saison, Toth a décroché huit victoires avec l’UBC, ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 2,78 et un pourcentage d’arrêt de .902. Toth, 23 ans a joué dans la Ligue de l’Ouest de 2014 à 2017, notamment avec deux participations consécutives au tournoi de la Coupe Memorial avec les Rebels de Red Deer et les Thunderbirds.

Dominic Cormier – Parmi les nombreux noms connus chez les Gee-Gees d’Ottawa, on retrouve l’ancien défenseur des Tigres de Victoriaville Dominic Cormier, dont le parcours dans la LHJMQ de 2015 à 2019 comprend aussi un séjour chez l’Océanic de Rimouski. Cette saison, Cormier a connu une première saison solide chez les Gee-Gees, amassant 20 points, soit trois buts et 17 passes en 27 matchs pour conclure au cinquième rang des marqueurs chez les défenseurs de Sport universitaire de l’Ontario, et à égalité au premier rang parmi les défenseurs recrues.

Logan Flodell – Le dernier et non le moindre des joueurs à surveiller est le gardien des Axemen d’Acadia, qui arrive au tournoi national de fin de saison comme détenteur du trophée Kelly, remis chaque année au joueur par excellence de Sport universitaire de l’Atlantique. Cette reconnaissance lui a été accordée au terme d’une saison formidable ou Flodell a mené les gardiens de l’association au chapitre des victoires (16) et du pourcentage d’arrêt (.918). Concluant sa deuxième saison avec les Axemen, Flodell a rejoint l’équipe après avoir disputé 161 matchs en carrière dans la Ligue de l’Ouest avec les Thunderbirds de Seattle, les Blades de Saskatoon, les Broncos de Swift Current et les Hurricanes de Lethbridge.