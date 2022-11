Hockey Québec annonce sa série de formations destinées aux entraîneur(e)s de hockey mineur

Hockey Québec est fière d’annoncer le retour des formations continues dès novembre 2022, destinées aux entraîneur(e)s de Hockey Québec. Cette année, ce sont des entraineurs de la LHJMQ qui partageront leurs expériences et connaissances à la communauté des entraîneur(e)s de la Fédération.

Pour une troisième année consécutive, cette initiative communautaire qui se déroulera virtuellement permettra notamment aux coachs d’aiguiser leurs compétences en matière de leadership sain, de communication et d’éducation. Les entraîneur(e)s qui suivront la formation bénéficieront des conseils de notre groupe de professionnels de la LHJMQ.

« Cette initiative a non seulement pour but de renforcer nos liens avec nos différentes organisations à travers la province, mais aussi de contribuer au développement de nos joueur(euse)s via leurs entraîneur(e)s du Québec. Le but principal est d’offrir du contenu qui permettra à tous les intervenants hockey de modifier ou optimiser leurs pratiques dès maintenant », affirme le directeur des programmes et formations de la Fédération, Jean-François Leblond.

« La LHJMQ est très heureuse de participer à cette initiative et de permettre ainsi à la grande communauté des entraîneur(e)s du Québec de bénéficier de l’expérience et des compétences des entraîneurs de la LHJMQ. Les entraîneur(e)s au hockey mineur sont essentiels au développement et à l’expérience positive de chaque hockeyeur(euse) et nous sommes ravis de pouvoir y contribuer », ajoute Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la LHJMQ.

La formation Dans l’bureau du coach sera divisée en quatre rencontres ZOOM lors desquelles les entraîneurs de la LHJMQ parleront de leur philosophie, leur quotidien au travail, ainsi que d’autres sujets liés à leurs responsabilités en tant qu’entraîneur d’une équipe de haut niveau.

Avec leur auditoire, ils échangeront sur des thématiques précises, telles que le leadership, leurs systèmes de jeu et bien plus. Plusieurs exercices seront mis en œuvre durant ces formations qui auront pour objectif d’être instructives et interactives grâce à des séances de questions-réponses.

« En plus de favoriser l’apprentissage du hockey, la formation Dans l’bureau du coach incite les participants à réfléchir quant à leur approche et s’améliorer en tant qu’entraîneur(e) », conclut M. Leblond.