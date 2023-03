Hockey Canada nomme le groupe de gestion du Programme d’Excellence pour la saison 2023-2024

Cam Russell des Mooseheads supervisera le programme des M18

Hockey Canada a annoncé les trois directeurs généraux de la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui formeront le groupe de gestion du Programme d’excellence en vue de la saison 2023-2024.

Dave Brown (Niagara-on-the-Lake, Ont./Erie, OHL) et Cam Russell (Cole Harbour, N.-É./Halifax, LHJMQ) feront leurs débuts à titre de membres du groupe de gestion du Programme d’excellence; Brown guidera le programme masculin des moins de 17 ans en vue du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2023, et Russell dirigera le programme des moins de 18 ans pour la Coupe Hlinka-Gretzky 2023. Peter Anholt (Naicam, Sask./Lethbridge, WHL) fera un retour au sein du programme. Il sera à la tête du programme des moins de 20 ans et de l’équipe nationale junior du Canada jusqu’au Championnat mondial junior 2024 de l’IIHF.

Anholt remplacera James Boyd (Midland, Ont./Ottawa, OHL), qui a passé deux ans au sein du programme des moins de 20 ans, remportant deux médailles d’or consécutives aux éditions 2022 et 2023 du Championnat mondial junior de l’IIHF.

« Nous sommes heureux d’accueillir Dave et Cam au sein du Programme d’excellence pour diriger nos programmes des moins de 17 ans et des moins de 18 ans, ainsi que Peter, qui sera à la tête du programme des moins de 20 ans après avoir accompli un travail extraordinaire avec celui des moins de 18 ans », a commenté Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des activités hockey. « Les trois ont acquis une grande expérience dans la LCH, et nous avons hâte de les voir travailler avec les athlètes et le personnel de nos équipes nationales masculines la saison prochaine. »

« Nous tenons aussi à remercier James Boyd pour son engagement et son dévouement au cours des deux dernières années auprès de l’équipe nationale junior du Canada. James a joué un rôle colossal dans la conquête des deux médailles d’or de suite au Mondial junior, et nous sommes reconnaissants de tout le travail qu’il a accompli et du leadership qu’il a exercé au sein du programme.

Russell compte 22 saisons au sein des Mooseheads d’Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a occupé le poste de directeur général au cours des 15 dernières années (2008-2023), aidant notamment les Mooseheads à remporter la Coupe Memorial en 2013. Russell a entamé sa carrière d’entraîneur comme adjoint avec Halifax pendant trois saisons (2000-2003) avant de devenir consultant en développement des joueurs pendant deux ans (2004-2006). Il a également été à la barre de l’équipe à titre d’entraîneur-chef à différents moments pendant cinq saisons (2006-2011), ajoutant le titre de directeur général à ses fonctions d’entraîneur en 2008. Comme joueur, il a disputé 396 matchs dans la LNH en 10 saisons avec les Blackhawks de Chicago (1989-1999) et l’Avalanche du Colorado (1998-1999), en plus d’avoir gagné deux championnats de la Coupe du Président avec les Olympiques de Hull dans la LHJMQ.

Le groupe de gestion travaillera aux côtés de Salmond et d’Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, ainsi que du personnel des activités hockey de l’organisation. Les activités courantes du groupe de gestion du Programme d’excellence comprennent la participation à la sélection des entraîneurs et des joueurs, le soutien du personnel des entraîneurs ainsi que l’apport continu de commentaires lors de camps et d’événements pendant la saison.

Le Programme d’excellence sera supervisé par Pat McLaughlin (Saint John, N.-B.), chef de l’exploitation de Hockey Canada, Salmond, Millar, Dan MacKenzie (Guelph, Ont.), président de la LCH, David Branch (Bathurst, N.-B.), commissaire de l’OHL, Mario Cecchini (Saint-Lambert, Qc), nouveau commissaire de la LHJMQ, et Ron Robison (Indian Head, Sask.), commissaire de la WHL.

Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada et le Programme d’excellence, veuillez consulter le site HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Source : Hockey Canada