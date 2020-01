Hockey Canada nomme le directeur général des Cataractes Martin Mondou sur le groupe de gestion du Programme d’excellence

Calgary, AB -Les préparatifs pour la saison 2020-2021 vont bon train, et Hockey Canada travaillera avec trois dirigeants chevronnés de la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui feront partie de son groupe de gestion du Programme d’excellence.

James Boyd (Mississauga, Ont./Ottawa, OHL) fera ses débuts comme membre du groupe de gestion du Programme d’excellence auprès du programme des moins de 17 ans en guidant les trois équipes canadiennes qui participeront au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020 à Charlottetown et à Summerside, Î.-P.-É. Martin Mondou (Grand-Mère, Qc/Shawinigan, LHJMQ) et Alan Millar (Tottenham, Ont./Moose Jaw, WHL) sont de retour au sein du programme pour une troisième année de suite; Mondou sera à la barre du programme des moins de 18 ans pour la Coupe Hlinka-Gretzky 2020, tandis que Millar travaillera auprès du programme des moins de 20 ans et de l’équipe nationale junior du Canada.

Le groupe de gestion collaborera avec le directeur des équipes nationales masculines de Hockey Canada, Shawn Bullock (Wainwright, Alb.), le dépisteur en chef, Brad McEwen (Whitewood, Sask.), ainsi qu’avec le personnel des équipes nationales de Hockey Canada. Les activités courantes du groupe de gestion du Programme d’excellence comprennent la participation à la sélection des entraîneurs et des joueurs, le soutien du personnel des entraîneurs ainsi que l’apport continu de commentaires lors de camps et d’événements pendant la saison.

Par ailleurs, André Tourigny (Nicolet, Qc/Ottawa, OHL) est nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale junior du Canada pour la prochaine saison. Il revient avec l’équipe après avoir aidé celle-ci à remporter une médaille d’or en tant qu’entraîneur adjoint au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF.

« Nous sommes ravis d’assurer une constance au sein de notre Programme d’excellence en retrouvant Martin et Alan chez les moins de 18 ans et les moins de 20 ans et en confiant notre groupe des moins de 17 ans à James », a déclaré Bullock. « Nous sommes aussi enthousiastes de pouvoir compter à nouveau sur André au sein de l’équipe nationale junior du Canada et de bâtir sur l’élan de la médaille d’or gagnée au Mondial junior 2020. Nous croyons que ces quatre hommes apporteront un leadership exceptionnel à nos préparatifs en vue de la saison à venir, et leur expérience s’avérera un atout important tandis que nous continuons de grandir et d’exceller à tous les niveaux du programme. »

Boyd supervisera le programme des moins de 17 ans pour la première fois après avoir été directeur des activités d’Équipe Canada Blancs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2019. Précédemment, il a été entraîneur adjoint à la Coupe du monde junior des moins de 18 ans 2003 et au Championnat mondial des moins de 18 ans 2004 de l’IIHF, en plus d’avoir été entraîneur-chef d’Équipe Ontario au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005. Boyd occupe le poste de directeur général des 67’s d’Ottawa dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) depuis 2017, et a notamment permis à l’équipe de participer aux séries du championnat de l’OHL après que celle-ci ait remporté le trophée Hamilton Spectator remis à la meilleure équipe de la ligue en saison régulière. Il a aussi été à l’emploi des Bulls de Belleville (de 1999 à 2004), des St. Michael’s Majors de Toronto et des St. Michael’s Majors de Mississauga (de 2004 à 2012) ainsi que des Steelheads de Mississauga (de 2012 à 2017) dans l’OHL. Sous sa gouverne, les Majors se sont inclinés en finale de la Coupe Memorial 2011.

Mondou dirigera le programme des moins de 18 ans après en avoir fait autant pour le programme des moins de 17 ans au cours des deux dernières saisons, y compris dans le cadre des éditions 2018 et 2019 du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans. Mondou est le directeur général des Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis la saison 2007-2008. Il a mené les Cataractes à la finale de la LHJMQ en 2009 et en 2016, de même qu’à un championnat de la Coupe Memorial en 2012. Il a remporté le trophée Maurice-Fillion remis au Directeur général de l’année de la LHJMQ en 2014-2015.

Millar est promu au programme des moins de 20 ans après avoir supervisé le programme des moins de 18 ans pendant les deux dernières saisons, où l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada a gagné la médaille d’or à la Coupe Hlinka-Gretzky 2018 et la médaille d’argent lors de l’édition suivante en 2019. Il a été nommé directeur des activités hockey des Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) en 2010, obtenant ensuite le poste de directeur général en 2012. Il a aussi occupé différents postes auprès du Sting de Sarnia, du Storm de Guelph et des St. Michael’s Majors dans l’OHL, remportant le championnat de la ligue avec le Storm en 1998.

Tourigny devient l’entraîneur-chef de l’équipe nationale junior du Canada après avoir remporté une médaille d’or à titre d’adjoint pour l’équipe au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF. Il en est actuellement à sa troisième saison comme entraîneur-chef et vice-président des activités hockey des 67’s d’Ottawa et a reçu le trophée Matt-Leyden à titre d’Entraîneur de l’année de l’OHL en 2018-2019. Précédemment, il a passé 11 saisons (de 2002 à 2013) dans l’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda et une saison au sein des Mooseheads de Halifax (2016-2017) dans la LHJMQ. Il a aussi occupé un poste d’entraîneur adjoint pendant trois saisons avec l’Avalanche du Colorado (de 2013 à 2015) et les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016) dans la Ligue nationale de hockey. Il était entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada qui a gagné l’or à la Coupe Hlinka-Gretzky 2018 et entraîneur adjoint pour l’édition médaillée d’or au Tournoi commémoratif Ivan-Hlinka 2008. Tourigny a également remporté deux médailles d’argent consécutives comme entraîneur adjoint pour l’équipe nationale junior du Canada aux éditions 2010 et 2011 du Championnat mondial junior de l’IIHF.

Le Programme d’excellence continuera d’être supervisé par Tom Renney (Cranbrook, C.-B.), chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith (Bathurst, N.-B.), président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Dan MacKenzie (Guelph, Ont.), président de la LCH, David Branch (Bathurst, N.-B.), commissaire de l’OHL, Gilles Courteau (Trois-Rivières, Qc), commissaire de la LHJMQ, et Ron Robison (Indian Head, Sask.), commissaire de la WHL.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme d’excellence de Hockey Canada, veuillez visiter le site HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.